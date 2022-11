Am Ende des Jahres wollte Henning Krautmacher, Frontmann von De Höhner, seine musikalische Karriere beenden, nun tritt er vorzeitig ab. Seine kranke Ehefrau braucht die Unterstützung des kölschen Originals.

Der Beginn der Karnevalssaison am 11.11. sollte für das kölsche Original noch mal ein Festtag werden, bevor Henning Krautmacher am Ende des Jahres in den musikalischen Ruhestand gehen wollte. Nun muss der Sänger der Kölner Band De Höhner ("Viva Colonia") sich noch früher als geplant von der Bühne verabschieden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Krautmacher "bis auf Weiteres" keine Auftritte mehr absolvieren. Als Grund nannte der 65-Jährige die schwere Erkrankung seiner Ehefrau.

"Mein Platz ist jetzt an der Seite meiner Frau", erklärte Krautmacher. Sie habe nun eine langwierige, belastende Chemotherapie vor sich. "Es wird ein harter Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen." Im Jahr 2011 heiratete der Höhner-Frontmann seine Ehefrau Anke. In diesem Jahr feiert Krautmachers Band, der er mit seinem ikonischen Schnauzer ein Gesicht gab, das 50. Bühnenjubiläum.

De Höhner: Interne Übergabe bereits geregelt

Henning Krautmacher kündigte bereits im Februar an, am Ende des Jahres aufhöre zu wollen. Seine Band hat bereits für Ersatz gesorgt, der nun früher als geplant zum Einsatz kommt: Sänger Patrick Lück wird in große Fußstapfen treten. Allerdings ist ein Auftritt mit den Höhnern keine Premiere für Lück, bereits seit einem Jahr ist er Teil der Band und wird auf seine neue Rolle vorbereitet. Nach Angaben Krautmachers habe die interne Übergabe ohnehin längst stattgefunden. Er ist überzeugt, dass die Gruppe auch ohne ihn gut zurechtkommen werde.

Bis zum Ende des Jahres sind rund 20 Konzerte der Kölner in verschiedenen Städten geplant. Insbesondere Karnevalsauftritte stehen in nächster Zeit an. Ob es doch noch zum großen Krautmacher-Abschied im Kölner Stadion am 23. Dezember kommt, ist noch nicht endgültig entschieden.