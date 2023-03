James Gunn hat heftig auf rassistische Kommentare zur Besetzung in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" reagiert. "Es ist mir sch**ßegal, welcher Ethnie Chukwudi Iwuji angehört", entfuhr es dem wütenden Regisseur auf Social Media.

Anfang der Woche postete Marvel-Regisseur James Gunn (56) noch voller Vorfreude ein Bild auf Social Media, auf dem er den Schauspieler Chukwudi Iwuji als Bösewicht im neuen Filmprojekt "Guardians of the Galaxy Vol. 3" vorstellte. Mit rassistischen Kommentaren mag er zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht gerechnet haben. "Verdammt... noch ein Weißer, den sie zu einem Schwarzen gemacht haben", echauffierte sich ein User in der Kommentarspalte über die Besetzung, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. In der Comic-Vorlage hat die Figur der High Evolutionary weiße Haut.

"Warum konnten sie ihn nicht einfach weiß lassen oder ich weiß nicht... eine andere Minderheit wählen? Wie wäre es mit einem Asiaten oder einem Latino? (Wie viele Latinos und Asiaten gibt es im MCU? Fünf??)", schrieb er weiter. "Oder macht ihn zu einem Inder oder so... weil sie es nicht tun und nicht tun werden, macht sie das 'woke'", empörte er sich online.

"Ich habe den besten Schauspieler gewählt, Punkt"

Gunn, der neue Co-Chef der DC Studios, wollte diese Äußerungen nicht unkommentiert stehen lassen: "Ich habe den besten Schauspieler gewählt, Punkt." Auf weitere Vorwürfe seitens des Nutzers, man wähle die Hauptcharaktere nach Rasse aus und nicht nach schauspielerischem Talent, erwiderte der 56-Jährige: "Es ist mir sch**ßegal, welcher Ethnie Chukwudi Iwuji angehört, also hört auf mit euren rassistischen Vermutungen darüber, warum er ausgewählt wurde."

Bereits vor den Dreharbeiten zum letzten "Guardians"-Franchise, Gunns letztem Marvel-Projekt, arbeitete der Produzent mit Iwuji zusammen. Der Schauspieler verkörperte in der HBO Max-Serie "Peacemaker" (2022), die aus "The Suicide Squad" hervorging, Clemson Murn.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" soll am 5. Mai in die Kinos kommen. Zum Cast gehören unter anderem die Hauptdarsteller Chris Pratt, Zoe Saldaña, Bradley Cooper, Vin Diesel und Will Poulter.