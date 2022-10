Schockmoment beim Scheunenfest: Bauer Theo aus der Eifel zieht die Bremse, bevor die Liebesreise überhaupt los geht: "Es passt bei beiden nicht", gibt er seinen zwei Bewerberinnen einen Korb. Nicht nur Inka Bause ist entsetzt.

Oha, das geht ja gar nicht gut los ... Beim Scheunenfest sollen die Bauern mit ihren auserwählten Singles eigentlich erste zarte Bande knüpfen. Doch Bauer Theo aus der Eiffel hat nach der ersten Smalltalk-Runde schon genug gesehen. Als Inka Bause wissen will, ob er schon entschieden hat, ob er lieber Motorradfan Yvonne oder Hobby-Literatin Helena oder beide auf seinen Hof einladen will, schockt er alle mit seiner Entscheidung.

"Ich will niemandem etwas vorspielen, ich habe ja schon ein bisschen Lebenserfahrung", setzt er an, als alle Augen erwartungsvoll auf ihn gerichtet sind. Daher wolle er ehrlich sein: "Aus meiner Sicht passt es bei beiden nicht." Inka Bause ist kurz sprachlos: "Auch du meine Güte, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet", sagt die Moderatorin, die seit der ersten Staffel dabei ist. Auch die Singles Yvonne und Helena schauen betreten. Der 58-Jährige erklärt, warum er keine der Frauen mit auf seinem Hof nehmen will: "Wenn ich eine Partnerin suche, dann muss da zack! etwas kommen", das sei hier aber nicht der Fall gewesen.

"Bauer sucht Frau": Hofdamen fühlen sich "veräppelt" und "enttäuscht"

Als Inka Bause vorsichtig nachfragt, ob sich die Hofwoche nicht dafür eignen würde, sich noch näher zu beschnuppern, erteilt der Bauer ihr eine klare Absage: "Ich sage es ehrlich: Die Hofwoche wird nichts bringen, das wird nicht funktionieren." Backstage macht der Viehzüchter noch deutlicher, wie er zu dem Knallhart-Korb kommen konnte: "Eine Frau muss etwas haben, was mich anzieht und da muss ich bei beiden sagen: Da war gar nichts." Autsch!

Yvonne zeigt sich in einer ersten Reaktion noch verständnisvoll: "Alles lag jetzt nur noch in Theos Hand, und wenn es nicht matcht, dann war es das eben." Später gesteht sie beim Scheunenfest jedoch: "Ich fühle mich schon ein bisschen veräppelt." Ungarin Helena ist sogar noch deutlicher in ihrer Reaktion: "Ich fühle mich zu 100 Prozent enttäuscht", sagt sie. Davon lässt sie sich ihre gute Laune jedoch nicht verderben. "Hübsche Frauen brauchen hübsche Männer", teilt sie einen Seitenhieb gegen den Bauern aus.

"Bei uns ist das ja wie ein Blitzschlag"

Weitaus besser läuft es für Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen und seine Auserwählte Patricia. Schon beim Scheunenfest können sie die Hände nicht voneinander lassen. Jörg schwärmt: "Wenn die Patricia mich mit ihren Augen anguckt, dann kriege ich weiche Knie!" Konkurrentin Annika, die ohnehin unsicher war, ob sie mit auf den Hof gehen würde, zieht sich anstandslos zurück.

Für die Abholung seiner Hofdame organisiert er kurzerhand ein Feuerwehrauto - schließlich ist er stolzes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Patricia fällt ihm zur Begrüßung freudestrahlend um den Hals und die zwei busseln direkt los. "Bei uns ist das ja wie ein Blitzschlag", zeigt sich der 48-Jährige überwältigt. Patricia, die 270 Kilometer entfernt von dem Bauern wohnt, schwärmt: "Ich hatte das Gefühl, ich komme nach Hause." Jörg: "Diese Augen, die strahlen wie die Sterne, als wenn sie mir in die Seele gucken könnte, Wahnsinn!"

Patricias Ausstrahlung wirkt auch auf die Kühe

Das Paar macht alles im Schnelldurchlauf und so begrüßt auch Jörgs Mutter die Hofdame direkt bei der Ankunft. "Die Mutter ist sehr offen und zutraulich, nicht so schüchtern wie der Jörg", stellt die 40-jährige Patricia erfreut fest. Nach einer kurzen Hofbegehung kann Patricia ihr Glück kaum fassen: "Es geht einfach viel zu schnell, aber er ist ein ganz toller Mann, ich glaube, er ist der Mann!", sagt sie.

Doch wie kommt die Verwaltungsfachangestellte aus dem Ruhrgebiet mit Jörgs Tieren auf dem Hof klar? Patricia hat bisher keinerlei Bezug zum Landleben. "Das wäre jetzt schlecht, wenn sie da schreiend weglaufen würde", sagt Jörg. Doch die erste Begegnung mit den Kühen im Stall verläuft entspannt.

"Beißen die?", will Patricia wissen und nähert sich dann den Kühen um sie sanft zu streicheln. "Deine Ausstrahlung wirkt scheinbar nicht nur auf mich, das war einfach nur toll!", ist Jörg ganz aus dem Häuschen. Auch Patricia strahlt: "Ich glaube, ich habe neue Lieblingstiere!"

Ob die Harmonie zwischen den Frischverliebten anhält? Die 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft jeweils montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL.