Ein Schauspielstar von seiner privaten Seite: In einem Interview sprach Chris Pine offen und ehrlich über seine persönlichen Vorbilder. Außerdem gab der Schauspieler preis, was er an Frauen schätzt.

Ob in "Star Trek", "Don't Worry Darling" oder "Wonder Woman": Schauspiel-Schönling Chris Pine gehört zu den beliebtesten und talentiertesten Stars in Hollywood. Der 43-Jährige überzeugt unter anderem an der Seite von Stars wie Hugh Grant und "Fast and Furious"-Darstellerin Michelle Rodriguez im Film-Hit "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (ab sofort auf Sky und WOW). Darin verkörpert er die Rolle des charmanten Diebes Edgin, der versucht, mithilfe einer Gruppe aus Barbaren, einem Zauberer und einem Druiden einen riskanten Raubzug zu verüben. Besonders auffällig: Im Film haben nicht etwa die Männer, sondern die Frauen das Sagen. Ein Fakt, der Chris Pine beim Lesen des Drehbuchs besonders gefiel, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet: "Ich bin in einer Familie mit vielen starken Frauen aufgewachsen. Von daher habe ich kein Problem damit, von starken Frauen umgeben zu sein." Weiter erläuterte der Schauspieler: "Im Gegenteil, ich finde es fantastisch, Frauen zu sehen, die sich durchsetzen können und selbstbewusst sind. Vor allem starke Mütter, die gleichzeitig weich und liebevoll sind, finde ich extrem bewundernswert." Der Schauspieler ergänzte: "Mir ist es wichtig, Geschichten zu erzählen, die eine Botschaft haben. Sehen wir Menschen, die versuchen, sich zu bessern? Das sind die Geschichten, für die ich brenne." Während Chris Pine vor der Kamera häufig den Helden mimt, blickt er privat zu ganz bestimmten Mensch herauf. "Meine Eltern waren schon immer meine ganz persönlichen Helden", gibt Pine gegenüber teleschau preis. Er fügte nachdenklich hinzu: "Ich habe größten Respekt vor allen Eltern, weil ich mir vorstellen kann, wie hart und herausfordernd diese Aufgabe ist."