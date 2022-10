Leslie Jordan, Schauspiel-Ikone und Instagram-Star, starb im Alter von 67 Jahren Montagmorgen in Hollywood bei einem Autounfall. US-amerikanischen Medien zufolge gab es jedoch einen bestimmten Auslöser, der den Crash herbeiführte...

Leslie Jordan, bekannt vor allem aus der Kultserie "Will and Grace", erlitt am Steuer seines Wagens einen medizinischen Notfall und prallte daraufhin in ein Gebäude, wie die US-amerikanische Zeitschrift "Variety" berichtet. Der Autounfall, bei dem der Schauspieler im Alter von 67 Jahren sein Leben ließ, ereignete sich Montagmorgen, Ortszeit Hollywood.

Für seine Darstellung als "Beverley Leslie" in der beliebten Sitcom wurde Jordan mit einem Emmy ausgezeichnet. Der 1,50 Meter große Schauspieler hatte, ebenso wie seine Rolle, immer ein breites Grinsen auf den Lippen und eine gesunde Portion Humor. Seit über 30 Jahren war er aus dem Showbusiness kaum wegzudenken. Er gab sich bereits in Serien wie "Desperate Housewives", "Ally McBeal", "Monk" oder "Supernatural" die Ehre. Auch in ernsten Rollen konnte der Schauspieler überzeugen: Den deutschen Zuschauern war er als mordender Bernard Ferrion in "Boston Legal" bekannt, der von Legende Betty White (verstorben 2021) mit einer Bratpfanne totgeschlagen wird.

Den meisten blieb er jedoch als Social Media-Phänomen aus Zeiten der Corona-Pandemie in Erinnerung. 2020 wandelte er sich unverhofft zu einem Instagram-Star, der seinen Followern den tristen Alltag während der Krise mit Witzen und ironischen Geschichten versüßte. Sechs Millionen Menschen begeisterte er online.

"Ein Licht für viele"

Außerdem engagierte sich Jordan für die LGBTQIA+-Community, stand er selbst offen zu seiner Homosexualität. 2021 erhielt er dafür den Timeless Star Award von GALECA. 2013 war er als Gastrichter bei der US-amerikanischen Reality-Show "RuPaul's Drag Race" zu sehen und dieses Jahr als Gastregisseur mit am Set. Laut "Variety" machte er sich während der AIDS-Krise für das AIDS-Projekt Los Angeles sowie das Projekt Angel Food stark.

Auf Social Media bekunden zahlreiche prominente Freunde und Vertraute wie Selma Blair und Dylan McDermott ihr Beleid zum Tod der Hollywood-Ikone. Schauspielkollegin Michelle Pfeiffer (64) schreibt auf Instagram: "Er war so ein Licht für viele." Er habe die Welt mit seiner Liebe und seinem Humor beschenkt. Er habe jeden Tag gelebt, um Freude zu stiften.