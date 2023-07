Brigitte Nielsen hat eine bewegte Vergangenheit. Fünfmal war sie verheiratet, dazwischen soll es zahlreiche Affären gegeben haben. Sie hat in zahlreichen Blockbustern mitgespielt, wurde Dschungelkönigin - und mit 54 zum fünften Mal Mutter. Am Samstag wird sie 60. Was macht der Hollywood-Star heute?

Brigitte Nielsen war das Sexsymbol der 80er-Jahre: platinblonde Haare, 1,66 Meter groß, Traumfigur. Gestartet hat die extrovertierte Dänin ihre Karriere als Model und angelte sich schon in jungen Jahren prominente Auftraggeber wie Giorgio Armani und Versace. Mitte der 80-er Jahre schaffte Nilsen den Sprung auf die große Leinwand: 1985 spielte sie an der Seite von Actionheld Arnold Schwarzenegger im Fantasy-Abenteuer "Red Sonja". Die Rolle der Amazone war Brigitte Nielsen auf den Leib geschnitten.

Ihren Durchbruch schaffte sie 1986 in "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts" neben Sylvester Stallone, den sie nach Drehschluss heiratete. Der Boxfilm spielte an den amerikanischen Kinokassen über 125 Millionen und an den weltweiten über 300 Millionen Dollar ein und gilt als kommerziell erfolgreichster Teil der Filmreihe. Mit Stallone drehte sie noch den Action-Kracher "Die City-Kobra" und ließ sich 1987 scheiden. Später erzählte sie: "Gleich nach der Hochzeit im Dezember war die Luft schon wieder raus. Einen Tag nach der Heirat war er wie ein anderer Mann" Auch im Bett konnte "Sly" die große Blonde nicht überzeugen - sie verglich ihn wenig schmeichelhaft mit einem Kaninchen.

Von Kritikern belächelt, von den Fans gefeiert!

Nach "Beverly Hills Cop II" (1987) wollte es in Hollywood nicht mehr so recht klappen. Von Filmkritikern wird die Blondine mit dem Gardemaß belächelt und mehrfach mit der "Goldenen Himbeere" als schlechteste Schauspielerin ausgezeichnet. Ihre Ambitionen, als Popstar durchzustarten, sind ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Alle drei Alben floppen. Nach zahlreichen Kino-Flops und schlechten Kritiken verschwindet Nielsen als Schauspielerin in der Versenkung. Doch die Fans lassen sie nicht fallen. Zwischen 1986 und 1989 ist Nielsen in fünf Ausgaben des Männermagazins "Playboy" zu sehen, die Ausgaben verkaufen sich rekordverdächtig.

Nielsen lässt sich im TV runderneuern

Bis 2000 folgen unzählige Auftritte in diversen Fernseh- und Videoproduktionen sowie Nebenrollen in Kinofilmen. Anfang der 2000-er setzt die Dänin auf eine neue Masche und macht Schlagzeilen mit Reality-Formaten. Ihr Sprachentalent kommt ihr dabei zugute: Nilsen beherrscht neben Dänisch auch Englisch, Italienisch, Deutsch, Schwedisch und Norwegisch. So tritt sie regelmäßig in amerikanischen, britischen, dänischen und italienischen Shows auf.

Schonungslos entblätterte die Dänin dabei ihr Privatleben. In der US-Sendung "Celebrity Rehab with Dr. Drew" unterzieht sie sich einem öffentlichen Drogen- und Alkoholentzug und in der RTL-Doku-Soap "Aus alt mach neu" lässt sie sich operativ vor laufenden Kameras runderneuern. Im deutschen Fernsehen inszeniert sich die Blondine zudem in "Das perfekte Promi-Dinner", "Let's Dance" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wo sie sich den Sieg als Dschungelkönigin sichert.

Neustart und spätes privates Glück

Der schleppenden Karriere Ende der 90-er Jahre folgen gesundheitliche Probleme und private Schicksalsschläge: Bei Nielsen wird Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Sie unterzieht sich einer kräfteraubenden Behandlung. Als 2003 ihre vierte Ehe mit dem Rennfahrer Raoul Meyer-Ortolani zerbricht, erleidet Nielsen einen Nervenzusammenbruch: Sie versucht sich in ihrer Villa am Luganer See mit Whiskey und zwei Dutzend Schlaftabletten das Leben zu nehmen. In letzter Sekunde wird sie gerettet. Ihr Glück findet sie schließlich bei dem 15 Jahre jüngeren Barkeeper Mattia Dessi. Er drängt sie zum Alkoholentzug. 2005 heiraten die beiden - es ist Nielsens fünfte Ehe, die bis heute hält.

Das Glück ist vollkommen, als 2018 die gemeinsame Tochter Frieda zur Welt kommt. Elf Jahre habe sie versucht schwanger zu werden, bevor es ihr endlich gelang. "Ein gemeinsames Baby war immer unser großer Traum", sagt Nielsen, "wir sind überglücklich!" Heute lebt mit ihrem Mann und Tochter Frieda in Los Angeles. Es ist ein ziemlich beschiedenes Liebesnest für die einstige Hollywood-Größe: Das knapp 145 Quadratmeter große Haus ist 1939 erbaut worden, verfügt über drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer und hat moderate 600.000 US-Dollar gekostet.

Auch mit fast 60 ein echter Hingucker

Dass die 80er-Ikone bis heute wenig von ihrer Strahlkraft eingebüßt hat und auch im fortgeschrittenen Alter immer noch ein echter Hingucker ist, bewies sie im Oktober vergangenen Jahres, als sie sich nur mit BH und hautengen schwarzen Tiger-Strumpfhose für die "Vogue Scandinavia" ablichten ließ. Von ihrem Sexappeal hat sie bis heute nichts eingebüßt.