Glück im Unglück hatte Emilio Estevez im zarten Alter von 14 Jahren. Er wäre beinahe ertrunken. In einer US-amerikanischen Talkshow sprach der heute 60-Jährige über das prägende Erlebnis - und verriet, welche Rolle Laurence Fishburne dabei spielte.

Laurence Fishburne (61) und Emilio Estevez (60) verbindet seit knapp 45 Jahren ein besonderes Erlebnis. Der 14-jährige Fishburne rettete damals den jungen Estevez vor dem Ertrinken. Die Geschichte kam am Dienstag im Rahmen der "Jennifer Hudson Show" auf den Tisch, wie das US-amerikanische Branchenmagazin "The Hollwood Reporter" berichtet. Die heutigen Hollywood-Stars waren zur selben Zeit wegen der Dreharbeiten zum Film "Apocalypse Now" (1979) auf den Philippinen, Estevez wegen seines Vaters Martin Sheen (82) und Fishburne wegen seiner Rolle als junger Soldat im Antikriegsfilm.

Laurence Fishburne zog Emilio Estevez aus dem Wasser

"Wir kannten uns erst ein paar Tage", begann Estevez in der Talkshow zu erzählen. "Laurence sagte: 'Hey, da ist dieses kleine Boot, lass uns damit rausfahren.' Ich sagte: 'Klar.' Wir waren damals beide 14 Jahre alt." Weiter schilderte der Schauspieler: "Wir fuhren also zusammen mit diesem Boot raus, und als wir dem Ufer zu nahe kamen, schlug ich vor: 'Lass mich rausspringen, ich schiebe uns ans Ufer'" Doch als er ins Wasser sprang, sei er im Treibsand versunken und einfach untergegangen. "Ich sah Fishburne, der mich nur ansah und sagte: 'Nimm meine Hand!' - und er zog mich zurück aufs Boot." Seit diesem Vorfall seien die beiden miteinander verbunden.

Laut "The Hollywood Reporter" habe Martin Sheen der TV-Moderatorin erzählt, erst Jahrzehnte später von dem "Zwischenfall" erfahren zu haben. Über das einschneidende Erlebnis seines Sohnes am Set einer seiner Filme habe der 82-jährige Schauspieler erst in Estevez' Memoiren "Along the Way: Die Reise eines Vaters und seines Sohnes" (2012) gelesen. Prompt habe er einen Anruf getätigt: "Ich rief Herrn Fishburne an, um ihm dafür zu danken, dass er das Leben meines Sohnes gerettet hat", erzählte Sheen sichtlich berührt. Eigentlich hätte der Retter gar nicht vor Ort sein dürfen. Dem Branchenmagazin zufolge hat sich Fishburne die Rolle erschwindelt: Er habe Regisseur Francis Ford Coppola erzählt, er sei 16 Jahre alt.