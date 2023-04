Mit seinem eigenwilligen Mix aus Shooter und Fantasy will "Immortals of Aveum" frischen Wind ins Genre bringen. Nun könnten sich die brutalen Mindestanforderungen an die Hardware als Spaßbremse für PC-Gamer erweisen.

Mithilfe der Unreal Engine 5.1 soll "Immortals of Aveum" ein Spektakel sondergleichen werden. Allerdings hat die Sache einen Haken - vor allem für PC-Spieler. Aufgrund der opulenten Optik wird der Hardware viel abverlangt. Bereits im Juli soll EAs Genre-Mix erscheinen, doch Skeptiker befürchten, dass viele Rechner den technischen Anforderungen des Titels, der auf der Unreal Engine 5.1 fußt, gar nicht oder nur bedingt gerecht werden.

So zählen 16 Gigabyte RAM ebenso zur Mindestanforderung wie 110 Gigabyte Speicherplatz. Um "Immortals of Aveum" mit 60 Frames pro Sekunde in Full HD (!) genießen zu können, brauchen PC-Spieler mindestens eine RTX 2080 Super Grafikkarte von GeForce oder alternativ eine RX 5700 XT von Radeon. Als CPU wird mindestens ein Intel-Prozessor ab dem Core i7 9700 erwartet oder vom Mitbewerber AMD ab der Generation Ryzen 7 3700X. Eine SSD für schnelle Ladevorgänge wird "dringend empfohlen". All das reicht allerdings nur für den mittleren Detailgrad, so ein Beitrag der Entwickler Ascendant Studios auf Steamcommunity.com.

Neue Grafikkarte nötig?

Wer dagegen "Immortals of Aveum" auf dem PC in voller Pracht erleben will, braucht mindestens eine GeForce RTX 3080 TI mit 12 GB VRAM oder eine Radeon RX 6800 XT im Verbund mit einem Intel Core i7 12700 oder einem Ryzen 7 5700X von AMD.

Die Reaktionen der Gaming-Community drücken teilweise Unmut und Enttäuschung aus. Ein Vorwurf lautet beispielsweise: Angesichts der extremen Hardware-Anforderungen scheint "Immortals of Aveum" in den Augen des Kritikers mehr "Tech-Demo" als ernstgemeintes Spiel zu sein. Der Chief Technology Officer Mark Maratea von Ascendant Studios spricht von einer "schweren Entscheidung", doch wolle man mit dem Titel keine Kompromisse eingehen, sondern im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern die technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5.1 ausnutzen - auch wenn dies bedeutet, "ältere Grafikkarten und die vorherige Konsolengeneration nicht zu unterstützen".

Es ist nicht überraschend, dass der Hardware-hungrige Shooter nicht für PS4 und Xbox One, sondern lediglich auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie hochgezüchteten Gaming-PCs am 20. Juli erscheinen wird.

https://steamcommunity.com/games/2009100/announcements/detail/3709319717648187262