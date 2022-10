In Westeros herrscht nach dem Tod des Königs ein brutaler Bürgerkrieg - doch Prinzessin Rhaenys (Eve Best) hält es nicht davon ab, mit ihrem Drachen Meleys für eine große Überraschung zu sorgen.

