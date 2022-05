Keine Komödien mehr: Mit seiner Rolle in der Sport-Serie "Winning Time" wurde für den "How I Met Your Mother"-Star ein Traum wahr.

Als Marshall Eriksen in der US-Kultserie "How I Met Your Mother" wurde Jason Segel zum absoluten Superstar. Der 42-Jährige wollte nach dem Ende der Serie im Jahr 2014 einen Neuanfang starten. Weg von Komödien und mehr in Richtung tiefgründiger Dramen. Nachdem er zuletzt als Erfinder und Hauptdarsteller in der Amazon-Serie "Dispatches From Elsewhere" (2020) geglänzt hatte, zeigt er nun erneut eine völlig neue Seite von sich: In "Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie" (zu sehen auf Sky Atlantic, Sky Ticket und Sky Q) schlüpft Segel in die Rolle des amerikanischen Basketball-Coaches Paul Westhead, der in den 80er-Jahren unter anderem die Los Angeles Lakers trainierte.

Eine große Ehre für den in Los Angeles geborenen Schauspieler, wie er Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet: "Ich bin in der Stadt groß geworden und war dementsprechend schon immer ein großer Lakers-Fan. Mit diesem Projekt ging also quasi mein Kindheitstraum in Erfüllung. Es war ein Traum, Teil der Serie zu sein und all die Charaktere, mit denen ich aufgewachsen bin, zum Leben zu erwecken."

Im Gespräch schwärmte Segel weiter: "Am Set sind so viele tolle Dinge passiert, aber ich muss sagen, dass für mich am überraschendsten war, dass wir kein rein autobiografisches Doku-Drama gedreht haben. Es ist mehr eine Superhelden-Geschichte, die die Beziehungen innerhalb des Teams zeigt." Abschließend ergänzte Jason Segel lächelnd: "Wir zeigen jede Menge Magie, das kann ich schon mal verraten!"