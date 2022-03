Hunderttausende Menschen verlassen aufgrund des Angriffs auf die Ukraine ihre Heimat, viele von ihnen suchen Zuflucht in Deutschland. Um den Geflüchteten das Ankommen zu erleichtern, hat funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, nun eigens einen Instagram-Kanal ins Leben gerufen.

Auf "How to Deutschland" sollen Ankommende Antworten auf Fragen finden, die im Zusammenhang mit ihrem Aufenthalt in Deutschland stehen, auch die Eigenheiten des Landes sollen zur Sprache kommen. Wo kann man eine Unterkunft finden? Wie lebt es sich in Deutschland? Wie funktioniert der öffentliche Nahverkehr hierzulande?

Angebot ist in drei Sprachen verfügbar

Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an Geflüchtete aus der Ukraine, sondern auch an Menschen, die ihnen helfen wollen. Damit soll einerseits dem Informationsbedürfnis, aber andererseits auch der großen Hilfsbereitschaft eine Plattform gegeben werden. Um Sprachbarrieren zu umgehen, sind die Inhalte auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch verfügbar.

So können auch Sie helfen