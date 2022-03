Den 28. Geburtstag ihres Verlobten Sam Asghari feiert Britney Spears auf einer Insel. Bei Instagram sind Fans und Follower hautnah mit dabei und dürfen sich über zahlreiche private Einblicke freuen.

Die Partylaune von Britney Spears findet weiterhin kein Ende: Im November 2021 wurde die Vormundschaft durch ihren Vater nach 13 Jahren offiziell beendet. Seither hat die Sängerin schon zahlreiche offenherzige Einblicke in ihr Leben geboten. In einer neuen Instagram-Serie nimmt die 40-Jährige ihre Fans nun sogar in den privaten Pärchenurlaub mit - hüllenloses Räkeln am Strand inklusive.

Geburtstagsausflug auf die Insel

Am Montag postete Spears das erste Video noch aus dem Flugzeug heraus: Zunächst streckt sie mit Diamanten beringte Hand in die Kamera, ehe ihr Verlobter Sam Asghari ihr einen Handkuss gibt und sich an seinem Kaffee verschluckt. Dazu schreibt Spears: "Mögen die Geburtstagsfeierlichkeiten für meinen wunderbaren Verlobten beginnen ... Ich liebe ihn so sehr!!! Mein Held ... mein Mentor ... mein Fels ... meine Glückseligkeit ... meine Liebe!!! Ich hoffe, du bekommst alles und mehr zu deinem Geburtstag!!!"

Hüllenlose Fotos am Strand

Nach einem weiteren Schnappschuss von Bord, der einen Mini-Apfel zeigte, folgten gleich drei Einblicke in das Inselparadies, welches sich die Verliebten ausgesucht hatten: In einer vierteiligen Fotostrecke räkelt sich Spears splitterfasernackt in den Wellen. Die nötigsten Stellen werden allenfalls von Emojis in Form kleiner Diamanten verdeckt. Wenige Stunden später folgen weitere hüllenlose Aufnahmen. Ihre Brüste bedeckt die zweifache Mutter dabei mit ihren Händen. Die einzelnen Posts riefen gewaltige Reaktionen hervor - ein Foto wurde binnen eines halben Tages über zwei Millionen-mal gelikt. Zahlreiche Medien griffen das bereits als Thema auf.

Zuletzt postete Spears ein kurzes Video, in welchem sie sich abwechselnd im Sand und im flachen Meer räkelt. Dabei trägt sie immerhin ein knappes Bikinihöschen, ihre Haut ist leicht von der Sonne gerötet.

Fans feiern ihren Mut

Ihr bald 28-jähriger Verlobter Sam Asghari wiederum postete ein kurzes Video, welches die beiden Verliebten knutschend in einem Pool zeigt. Im Hintergrund wiegen Palmen im Wind. Die Fans feiern Britney Spears für das offene Ausleben ihrer neuen Freiheit: "Du bist frei, du hast es verdient", schreibt eine Nutzerin. Eine andere scherzt: "IT'S BRITNEY, BEACH!!!" In Anlehnung an eine ähnlich klingende Passage in Spears Musikvideo zu "Gimme More" aus dem Jahr 2007.