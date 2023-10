Die Übernahme von Activision durch Microsoft ging lange Zeit schleppend voran, weil internationale Wettbewerbshüter Bedenken hatten. Nun scheint die letzte Hürde genommen: Die britische CMA hat grünes Licht für den Deal gegeben.

Schon lange hat Microsoft ein Auge auf den Publisher Activision Blizzard, bekannt für große Namen wie "Diablo", "Call of Duty", "Overwatch", "Candy Crush" oder "WoW", geworfen. Dass sich die Übernahme als schwere Geburt erweist, liegt vor allem an Wettbewerbsbehörden aus aller Welt, die sich Sorgen machten, Microsoft könnte durch den Deal einen unzulässigen Marktvorteil erwerben. Nun scheint der letzte Stein aus dem Weg geräumt: Die britische Wettbewerbsbehörde CMA gibt ihren Segen für die Übernahme des Videospiel-Riesen. Nun muss Microsoft nur noch eine Aufgabe im Gegenzug erledigen.

Die CMA hatte eine Bedingung: Microsoft müsse vor dem Abschluss der Activision-Übernahme gewisse Cloud-Gaming-Rechte verkaufen. Das hatte Microsoft selbst als Zugeständnis in Aussicht gestellt. Der Hintergrund: Die britischen Kartellwächter waren in Sorge, dass die Übernahme den Wettbewerb im Cloud-Gaming-Bereich beeinträchtigen könnte.

Die Sorge der Wettbewerbshüter: Microsoft könnte die neu akquirierten Spiele zukünftig nur noch auf der firmeneigenen Konsole Xbox und dem hauseigenen Cloud-Dienst im Rahmen von Xbox Live sowie dem Xbox Game Pass zur Verfügung stellen. Microsoft bot daher an, einige seiner Cloud-Gaming-Rechte für 15 Jahre an einen Wettbewerber abzugeben - den ebenfalls großen Spielekonzern Ubisoft ("Far Cy", "Assassin´s Creed", "The Crew").

Übernahme so gut wie in trockenen Tüchern

Bereits zuvor hatte Microsoft Kompromissbereitschaft gezeigt und versprochen, für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren die Activision Blizzard-Spiele auch auf den Mitbewerber-Konsolen PlayStation von Sony und Switch von Nintendo anzubieten. Auch auf Cloud-Plattformen anderer Anbieter sollen diese Games erhältlich sein.

Über das grüne Licht der CMA freut man sich bei Microsoft. Warum es aus Unternehmenssicht ein Meilenstein ist, erklärt Präsident Brad Smith auf X (ehemals Twitter): "Wir haben nun die letzte regulatorische Hürde überwunden, um die Übernahme zum Abschluss zu bringen."

Nur eine Institution könnte Microsoft nun noch auf den letzten Metern ein Bein stellen: Die US-Handelsaufsicht FTC ist noch immer skeptisch. Aktuell läuft noch ein Berufungsverfahren, eine Anhörung ist für den 6. Dezember geplant.

https://www.gov.uk/government/news/microsoft-concession-a-gamechanger-that-will-promote-competition