Den Heimlich-Griff anwenden, um Arnold Schwarzenegger vor dem Ersticken zu retten, oder doch erst einmal bei der Yoga-Lehrerin nachhören? In einem witzigen Clip pro Corona-Impfung steht US-Talker Jimmy Kimmel vor dieser Frage. Gemeinsam nehmen die beiden Verschwörungsmythen aufs Korn.

Eine verstopfte Luftröhre macht selbst dem kräftigsten Mann zu schaffen: In diesem Fall Actionstar und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger, der in einem humorvollen Clip von und mit US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel für die Corona-Impfung wirbt. Das Video ist im Stil der 50er-Jahre gehalten - inklusive Fussel auf der Filmrolle und heiterer Hintergrundmusik.

Die Idee des Clips: Vermeintlich verschluckt sich "Arnie" zu Beginn des Videos und droht zu ersticken. Kimmel soll den sogenannten "Heimlich-Griff" anwenden, um ihn zu retten. Allerdings erhält der Talkshow-Host Falschinformationen per Social Media, wie sie auch um die Covid-19-Impfung kursieren.

Während Schwarzenegger um Luft ringt, trifft Kimmel via Smartphone auf Desinformationen und krude Verschwörungstheorien. "Wer weiß denn schon, ob 'Heimlich' überhaupt ein Manöver ist?", fragt eine Stimme aus dem Off. "Vielleicht ist es ein Schwindel." Ironisch wird vorgeschlagen, sich doch mal bei der Yoga-Lehrerin zu informieren. Und überhaupt: Bill Gates und "Big Pharma" hecken da doch etwas aus.

Während Jimmy Kimmel mit seinem Handy beschäftigt ist, wird die Lage für Schwarzenegger brenzliger. Seine Rettung: Er wendet den Heimlich-Griff mithilfe einer Stuhllehne praktisch bei sich selbst an. Was ihm aus dem Hals fällt? Natürlich eine Hantel. "Lasst euch impfen, meine Freunde!", lautet sein Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer.