Die Wollnys haben etwas zu feiern: Die Jüngste im Bunde, Loredana (19), wird bald heiraten. Ende 2022 wurde sie erstmals Mutter, jetzt folgte der Antrag ihres Liebsten Servet.

Loredana Wollny ist zwar erst 19 Jahre alt, ihr Familienglück scheint jedoch bereits perfekt. Ende 2022 wurde sie erstmals Mutter, Nun folgte der Heiratsantrag ihres Liebsten Servet, wie Loredana via Instagram verriet. Das Nesthäkchen der berühmten TV-Familie hatte nur eine Antwort auf die rosige Überraschung am Strand: Ja.

Mit ihren Fans teilte Wollny eine Reihe von Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account. Auch einige Familienmitglieder waren bei dem besonderen Moment mit dabei: Mama Silvia (58) und Loredanas Schwestern Sarafina (28) und Estefania (21) freuten sich über die Verlobung.

Mama Silvia freut sich mit

Ein besonderer Hingucker ist der Verlobungsring: In Roségold glänzt er ab sofort am Finger der Braut in spe. Ein Bild zeigte auch die Handfläche ihres Verlobten, auf der geschrieben steht: "She Said Yes". Das griff die 19-Jährige auch in ihrer Bildunterschrift auf: "Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. I Said YES!" Mama Silvia gratulierte im Namen der gesamten Familie auf Instagram und schrieb: "Wir freuen uns sehr für euch." Wann die Hochzeitsglocken läuten, ist noch nicht klar.

Loredana Wollny ist das jüngste Mitglied von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie. 2011 machten sich die Wollnys mit ihrer Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" in der TV-Welt einen Namen, da war Loredana gerade einmal sieben Jahre alt.