Bald ist es wieder soweit: Die 17. Dschungelcamp-Staffel geht an den Start - diesmal allerdings mit einigen Neuerungen. Zwar reisen wie gewohnt Prominente in den australischen Busch, um sich Ekel-Prüfungen zu stellen. Doch an den Sendezeiten wurde ordentlich geschraubt.

Das Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zählt bereits seit knapp 20 Jahren zu den Programmpfeilern bei RTL. Alljährlich ziehen Stars in den australischen Dschungel, um sich Ekel-Prüfungen und Ungeziefer zu stellen. Auch kommendes Jahr dürfen sich Trash-Fans freuen: Am Freitag, 19. Januar, geht die 17. Staffel des Dschungelcamps an den Start - dieses Mal allerdings mit dem ein oder anderen Novum. Denn manche Folgen der Reality-Show fallen deutlich kürzer aus als in den vorherigen Jahren.

Schon in den ersten Tagen - genauer gesagt am Sonntag, 21. Januar, und eine Woche später, am 28. Januar - erhascht das Publikum nur einen kurzen Einblick in den Alltag der Promis im Busch. Denn: Die Live-Übertragung beginnt zwar um 20.15 Uhr, endet jedoch schon wieder um 20.55 Uhr. Der Grund: Die Play-offs der American Football League (NFL) stehen an. Am ersten Sonntag gibt es die "Divisional Round" zu sehen. Am 28. Januar dürfen sich Sport-Fans auf die "Conference Championships" freuen.

XXL-Ausgabe zum Dschungelcamp-Auftakt

Dafür sendet RTL gleich zu Beginn in Überlänge: Die Auftaktfolge ist mit drei Stunden die längste Episode in der Geschichte des Dschungelcamps. Daher heißt es bereits zur Primetime: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Der Rhythmus wird allerdings nur kurz beibehalten. Folge zwei startet zwar ebenso früh, dauert aber "nur" zwei Stunden. Und dann geht es auch schon zurück zur Routine: Werktags zeigt der Kölner Sender das Leiden im australischen Busch erst wieder ab 22.15 Uhr.

Mit ein paar Konstanten darf der Zuschauer dennoch rechnen: "Die Stunde danach" mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones gibt es wie gewohnt direkt im Anschluss an jede Dschungel-Folge auf RTL zu sehen. Am 20., 21. und 28. Januar läuft die Sendung bei RTL+. Die neue Staffel dauert bis Sonntag, 4. Februar. Das Wiedersehen zeigt RTL am Folgetag, "das Nachspiel" gibt es zwei Wochen nach Schluss.

Welche Promis sich der Herausforderung stellen, ist bislang nur zu Teilen klar: Ihre Teilnahme bestätigt haben bislang nur Schauspieler Heinz Hoenig (72, "Das Boot") und Cora Schumacher (46).