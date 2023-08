Unter dem Künstlernamen Ice Cube ist O'Shea Jackson als Rapper und Schauspieler international erfolgreich. Wie er den Aufstieg schaffte und wer ihn im Laufe seiner Karriere inspirierte, verriet er nun in einem Interview.

Er hat das geschafft, wovon viele nur träumen können. Der in Los Angeles geborene Rapper O'Shea Jackson, der weltweit als Ice Cube bekannt ist, schaffte es Ende der 80er-Jahre mit der HipHop-Gruppe N.W.A zu weltweitem Erfolg. Die Musiker begeisterten mit Songs über Gangs, Drogen, Rassismus und Polizeigewalt ein Millionenpublikum. 1990 startete Ice Cube dann als Solokünstler durch, ebenso als Schauspieler. Der 54-Jährige war in zahlreichen Kassenschlagern zu sehen, wie "21 Jump Street" und "Ride Along". Aktuell wirkt die Rap-Legende an der Seite von Seth Rogen und John Cena im neuen Kino-Streifen "Teenage Mutant Ninja Turtles" (ab heute im Kino) mit.

Gegenüber der Agentur teleschau verriet Ice Cube nun, wie er über all die Jahre seinen Erfolg aufrechterhalten konnte. "Mein Geheimnis ist, dass ich meine Arbeit immer extrem ernst genommen habe. Ich habe nie aufgehört, dazuzulernen und habe immer versucht, zu verstehen, warum Menschen erfolgreich sind - sei es in der Musik- oder der Schauspielbranche. So eine Karriere erfordert auf jeden Fall viel Disziplin, Struktur und Planung. Man muss organisiert sein. Wenn man nicht organisiert oder diszipliniert ist, kann alles schnell außer Kontrolle geraten."

"Mein Held war schon immer mein Vater"

Zudem verriet er: "Das Leben bietet einem manchmal so viele Ablenkungen, die einen schnell vom Kurs abbringen können. Man muss sich dessen bewusst sein und nicht zulassen, dass sie das ultimative Ziel zerstören. Wenn man das nicht erkennt, kommt man in der Industrie nicht weit."

Gegenüber teleschau machte der Rap-Star nicht nur deutlich, dass er gerade "sehr glücklich" ist und sich "gesegnet fühlt", er erklärte auch, dass er seinen Erfolg einigen Vorbildern zu verdanken hat. "Ich hatte mein ganzes Leben lang Vorbilder, zu denen ich aufgeschaut habe, wie Elvis Presley und Frank Sinatra." Wer ihm privat den Weg geebnet hat? "Mein Held war schon immer mein Vater", antwortete Ice Cube offen. "Er ist immer noch mein Held. Ich weiß, wie viele Opfer er gebracht hat, um sicherzustellen, dass ich eine großartige Kindheit hatte. Auch meine Mutter ist meine Heldin. Ich kann mit Stolz sagen, dass meine Eltern ohne Zweifel meine Helden und Vorbilder sind."