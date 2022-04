Knapp ein halbes Jahr nach der Beendigung der Vormundschaft durch ihren Vater verkündete Britney Spears bei Instagram, ein Kind von ihrem Partner Sam Asghari zu erwarten. Bereits zuvor hatte die Zweifach-Mutter erklärt, eine Familie mit Asghari gründen zu wollen.

Ihr größter Wunsch ging in Erfüllung: Britney Spears und ihr Lebensgefährte Sam Asghari erwarten Nachwuchs. Das bestätigte die 40-Jährige nun in einem Instagram-Post. Dort schrieb sie: "Ich habe so viel Gewicht verloren, um auf meine Maui-Reise zu gehen, nur um es wieder zuzunehmen." Asghari habe ein "Foodbaby" hinter der Zunahme vermutet - doch wie sich bei einem Schwangerschaftstest herausgestellt habe, sei Spears tatsächlich schwanger. "Ich bekomme ein Baby", verkündete die Sängerin stolz. Ihr Bauch wachse so schnell, dass sie sogar Zwillinge vermute: "Wenn zwei da drin sind ... dann drehe ich vielleicht durch!"

"Ich muss sagen, es ist absolut schrecklich": Spears litt in der Vergangenheit unter perniataler Depression

Im November 2021 wurde die Vormundschaft durch ihren Vater nach 13 Jahren offiziell beendet. Die zweifache Mutter hatte zuvor schwere Vorwürfe gegen ihren Vater und ihr Management erhoben: "Mir wurde gesagt, ich kann nicht heiraten. Ich habe eine Spirale, aber dieses sogenannte Team lässt mich nicht zum Arzt gehen, um sie zu entfernen, weil sie nicht wollen, dass ich noch mehr Kinder bekomme."

Bis zum Dienstagmorgen erhielten die Baby-News bereits mehr als 1,5 Millionen Likes. In dem Beitrag berichtete die Musikerin auch davon, in ihren vorherigen Schwangerschaften unter einer perinatalen Depression gelitten zu haben. "Ich muss sagen, es ist absolut schrecklich", so Spears. Zum damaligen Zeitpunkt, 2005 und 2006, sei dies noch ein Tabu-Thema gewesen. "Jetzt reden Frauen jeden Tag darüber. Gott sei Dank müssen wir diesen Schmerz nicht für uns behalten." Sie plane, nun mehr auf sich zu achten. "Diesmal werde ich jeden Tag Yoga machen! Viel Freude und Liebe verbreiten."