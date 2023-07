Großzügige Geste von Lola Weippert: Via Instagram hat die Moderatorin angekündigt, bedürftigen Fans eine Finanzspritze zu geben. Die Resonanz ihrer Gefolgschaft ist riesig.

"Ich hoffe, euch dadurch zu entlasten": Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat sich Lola Weippert an ihre Instagram-Follower gewandt. In einem Post kündigte die TV-Moderatorin am Mittwoch an, sie wolle bedürftige Fans finanziell unterstützen. Unter ein Bild, das die 27-Jährige im weißen Sommerkleid und mit wehendem Haar zeigt, schrieb sie: "Ich bezahle eure Rechnungen."

Die Hilfsaktion ist eine Reaktion auf eine Umfrage, die Weippert zuvor in ihrer Story gestartet hatte. Darin hatte sie ihre knapp 600.000 Followerinnen und Follower gefragt: "Was beschwert dein Herz?". Eine Userin oder ein User entgegnete: "Unbezahlte Rechnungen. Überforderung daraus ..." Daraufhin antwortete Weippert: "Vielleicht kann ich euch dabei helfen."

Gesagt, getan: Wenige Stunden später folgte der oben erwähnte Post. "Nachdem ich heute Morgen erfahren habe, wie viele von euch aktuell finanzielle Sorgen haben, war mir klar, dass ich irgendwie helfen will", schrieb die TV-Moderatorin (unter anderem "Temptation Island").

Fans loben Lola Weippert für Hilfsaktion

Deshalb forderte Lola Weippert ihre Gefolgschaft auf, bei ernsthaften Sorgen einen Kommentar zu hinterlassen. Weit mehr als 1.000 Menschen (Stand: Donnerstag, 7 Uhr) folgten dem Appell. "Kommentiert gerne, wie ich euch helfen kann und was ihr benötigt oder kommentiert nur kurz unter dem Bild und schreibt mir alles (zu) Private per Nachricht", foderte Weippert ihre Anhängerschaft auf.

Die Sorgen ihrer Fans reichten von gesundheitlichen Problemen bis hin zu den finanziellen Schwierigkeiten infolge einer Scheidung. "Ich würde mich sehr freuen, wenn ich etwas Unterstützung mit meinen Chemotherapie-Rechnungen bekommen würde", kommentierte eine Nutzerin. "Das sind leider Rechnungen im fünfstelligen Bereich, und meine Versicherung stellt sich bei manchen quer."

Eine andere Userin schilderte: "Ich habe mich scheiden lassen, und die Kosten für unseren Sohn stemme ich allein. Die Scheidung war teurer als gedacht und dadurch habe ich Schulden." Außerdem meldeten sich unter anderem eine alleinerziehende Mutter mit Finanzsorgen und eine Frau mit Impfschaden. Neben konkreten Hilfegesuchen zollten viele Fans Lola Weippert auch einfach nur Respekt für die Aktion. Des Weiteren schrieb ein Nutzer: "Wollte erst schreiben: Wir heiraten dieses Jahr und ein bisschen Unterstützung tut da immer gut. Aber wenn ich hier die Wünsche anderer lese, gönne ich es anderen einfach viel mehr, da das wahre Sorgen sind."