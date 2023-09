Eigentlich ist ihre Rolle Donna bereits tot. Trotzdem könnte sich Meryl Streep vorstellen, noch mal in einem "Mamma Mia"-Film mitzuspielen. Wie das funktionieren könnte, schilderte die Schauspielerin nun in einem Interview.

Etwa fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass "Mamma Mia! Here We Go Again" das Publikum in den Kinos begeisterte. Die Musicalkomödie spielte 2018 weltweite knapp 400 Millionen US-Dollar ein und sicherte sich somit einen Platz unter den 25 kommerziell erfolgreichsten Filmen des Jahres. Trotz des großen Erfolges warten Fans der Reihe bis dato auf eine weitere Fortsetzung. Derlei Planungen sind jedoch bereits im Gang. Und wenn es nach Hauptdarstellerin Meryl Streep geht, dann wäre die Oscar-Preisträgerin gerne wieder mit dabei.

Gegenüber der Zeitschrift "Vogue" sagte die 74-Jährige: "Ich bin für alles offen. Ich muss vor den Dreharbeiten einen Termin für eine Knieuntersuchung vereinbaren, aber wenn es eine Idee gibt, die mich begeistert, bin ich voll dabei." Entscheidend sei für die Schauspielerin allerdings ein Detail, über das sich Streep bereits mit Produzentin Judy Craymer ausgetauscht habe: "Ich habe Judy gesagt, wenn sie einen Weg findet, Donna wieder zum Leben erwecken, bin ich dabei." Außerdem lieferte sie eine eigene Idee: "Es könnte wie in einer dieser Seifenopern sein, wo Donna zurückkommt und enthüllt, dass es in Wirklichkeit ihre Zwillingsschwester war, die gestorben ist."

"Mamma Mia! Here We Go Again" enthüllte 2018, dass Streeps Figur Donna gestorben war. Die Geschichte setzte unmittelbar nach ihrem Tod ein und erzählte von Donnas Tochter Sophie ( Amanda Seyfried), die das Hotel Villa Donna zu Ehren ihrer Mutter wiedereröffnen will. Auf dem Weg dorthin erfährt sie mehr über Donnas Vergangenheit, die in Rückblenden die junge Donna ( Lily James) zeigt und wie sie auf Sophies Väter traf. Streep ist zwar nicht oft im Film zu sehen, hat aber am Ende einen Cameo-Auftritt.