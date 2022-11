Einen Film über das eigene Leben würde wohl so mancher Star als Kompliment sehen. Britney Spears hat darauf hingegen gar keine Lust. In einem Instagram-Post machte die Sängerin nun ihrem Ärger Luft.

Von Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" über Elton John in "Rocketman" und bald Whitney Houston in "I Wanna Dance With Somebody": Biopics über Musiklegenden lagen zuletzt schwer im Trend. Sie alle kreisten nicht nur um das herausragende musikalische Talent der Protagonisten, sondern beleuchteten auch die Tragik in deren Lebensgeschichten. So gesehen böte das bisherige Leben von Britney Spears einiges an Projektionsfläche. Von den zuletzt aufgekommenen Gerüchten um ein Film-Biopic hält Spears selbst aber nichts. Via Instagram schrieb sie: "Ich höre von Leuten, die Filme über mein Leben machen wollen. Alter, ich bin nicht tot!"

Zwar nannte die Pop-Sängerin keine Namen, sie dürfte sich aber auf ein Interview beziehen, das Millie Bobby Brown am Montag in "The Drew Barrymore Show" gab. In der TV-Sendung sagte der "Stranger Things"-Star, es wäre ihre Traumrolle, Britney Spears zu verkörpern. "Ihre Geschichte berührt mich sehr", begründete die 18-Jährige ihren Wunsch. "Ich kenne sie nicht, aber wenn ich mir Bilder von ihr anschaue, habe ich das Gefühl, dass ich ihre Geschichte richtig erzählen könnte - und nur ihre."

Britney Spears teilt via Instagram gegen ihre Eltern aus

Was Spears davon hält, machte sie in ihrem Instagram-Post unmissverständlich klar. Außerdem nutzte sie die Gelegenheit, um gegen ihre Eltern Jamie und Lynne auszuteilen. Anschließend an ihre Aussage, sie sei noch am Leben, schrieb sie: "Obwohl es ziemlich klar ist, dass sie mich lieber tot sehen würden." Ihre Eltern hatten die Künstlerin 13 Jahre unter Vormundschaft gestellt. "Es ist witzig, dass dieselben zwei Menschen, die mir das Leben geschenkt haben, genau die zwei Menschen sind, die es mir auch weggenommen haben."

Neben ihren ausschweifenden Aktivitäten in den sozialen Medien, zu denen auch immer wieder freizügige Fotos zählen, machte Britney Spears Ende August wieder musikalische Schlagzeilen. Mit Musiklegende Elton John veröffentlichte die 40-Jährige den gemeinsamen Song "Hold Me Closer". Das Lied ist eine Überarbeitung von Johns über 50 Jahre altem Evergreen "Tiny Dancer". "Das war eine riesige Ehre, von Sir Elton John gebeten zu werden, einen seiner ikonischen Songs zusammen mit ihm aufzunehmen", wurde Spears in einem Presseschreiben zitiert.