Bei "Navy CIS" spielte sie in 15. Staffeln die unkonventionelle und gut aufgelegte Forensikerin Abby Sciuto, 2018 verließ Pauley Perrette die TV-Serie. Nachdem sie 2020 noch in der Fernsehproduktion "Broke" in einer Hauptrolle zu sehen war, wurde es still um die heute 53-Jährige.

Nun meldete sich die Schauspielerin mit einem Video auf Twitter und erklärte, dass sie vor genau einem Jahr einen schweren Schlaganfall erlitten habe. "Ich bin noch immer hier", so Perrette, und das sage sie nicht zum ersten Mal.

"Wie oft springe ich dem Tod von der Schippe? Ich wäre fast an einer Haarfärbemittelallergie gestorben. Ich habe Lebensmittelallergien, ich habe häusliche Gewalt und Vergewaltigung überlebt. Ich wurde von einer verrückten obdachlosen Person angegriffen und bin fast gestorben und ich bin noch immer hier", zählt die Schauspielerin ihre Schicksalsschläge auf. Sie sei sehr dankbar, so Perrette weiter. Sie fühle sich gut, auch wenn sie in den letzten zwei Jahren einiges durchgemacht habe. Abschließend bedankt sich die Schauspielerin sich noch bei all ihren Fans und Freunden und betont noch einmal: "Ich bin noch immer hier."

