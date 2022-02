Schon seit einigen Jahren sorgt Nandi Bushell mit ihrem außergewöhnlichen musikalischen Talent in den sozialen Netzwerken für Furore. Nun wurde dem gerade mal elf Jahre alten Talent eine besondere Ehre zuteil: Ein Lob der ehemaligen First Lady Michelle Obama.

Obwohl sie gerade einmal elf Jahre alt ist, hat Nandi Bushell in ihrem Leben schon viel erreicht: Als Schlagzeugerin stand sie sogar schon einmal zusammen mit Dave Grohl, dem Frontmann der Foo Fighters, auf der Bühne, sie bekam von Lenny Kravitz ein maßgeschneidertes Schlagzeug, und Ellen DeGeneres hat ihr eine Bassgitarre geschenkt. Am Dienstag wurde dem hochbegabten Mädchen nun aber eine ganz besondere Ehre zuteil: Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, Michelle Obama, lobte sie überschwänglich in einem Facebook-Post.

"Zu Ehren des #BlackHistoryMonth möchte ich Ihnen von jemandem erzählen, der in seiner Gemeinde etwas bewegt", begann Obama ihren Post: "Das ist Nandi Bushell - eine 11-jährige junge Musikerin mit großem Talent. Nandi begann mit dem Schlagzeugspielen, als sie erst fünf Jahre alt war. Und in den letzten Jahren hat sie sich schnell vom Amateur zum Profi entwickelt." Die Mutter zweier Töchter fuhr fort: "Für Nandi ist die Musik nicht nur ein Ventil für kreativen Ausdruck, sondern auch für die Schaffung von Veränderungen. Letztes Jahr schrieb sie einen Song über den Klimawandel, um junge Aktivisten zu unterstützen, die eine bessere Zukunft für uns alle anstreben."

"Was mich an Nandi am meisten inspiriert"

Schließlich bekannte sie sich als großer Fan der kleinen Künstlerin: "Was mich an Nandi am meisten inspiriert, ist ihr Drang, neue Dinge auszuprobieren und sich neue Ziele zu setzen - aus seiner Komfortzone herauszukommen, kann in jedem Alter schwierig sein, aber es lohnt sich sehr. Also Nandi, ob du nun Bassgitarre, Klavier, Saxophon oder Schlagzeug spielst, ich hoffe, du wirst immer einen klaren Kopf behalten. Ich bin so stolz auf dich, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin dich deine Talente führen." Dazu stellte Obama ein Video, welches Nandi bei einer Schlagzeugeinlage zum Song "Tom Sawyer" der kanadischen Band Rush zeigt.

Nandi Bushell ist ein echtes Multitalent

Der Post wurde inzwischen allein auf Facebook über 65.000-mal gelikt und mehr als 3.000-mal kommentiert: Etliche Nutzerinnen und Nutzer sprechen Lob und Bewunderung für Nandi Bushell aus. Die aufgeweckte Elfjährige selbst reagierte geschmeichelt: "Wow!!! Vielen Dank, Michelle Obama", kommentierte sie und teilte den Post in ihrer eigenen Instagram-Story.

Dort gewährt Nandi in regelmäßigen Abständen Einblicke in ihre musikalische Karriere: Neben dem Schlagzeug tritt sie unter anderem mit einem Saxophon, einer E-Gitarre oder einem E-Bass vor die Kamera.