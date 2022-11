"#Free Kathy": Dieser Hashtag wurde unter Maggie Griffins Twitter-Konto geschrieben - der allerdings seit 2019 inaktiv ist, weil sie im März 2020 starb. Niemand geringeres als ihre Tochter und US-Komikerin Kathy Griffin nutzt nun das Profil ihrer verstorbenen Mutter. Aber hat die Komikerin kein eigenes Konto?

Doch, allerdings wurde der Account der 62-Jährigen gesperrt. Kathy Griffin änderte nämlich den Anzeigenamen ihres alten Profils in Elon Musk um und verstieß damit gegen die Nutzungsbedingungen, die das Nachahmen von Personen regeln. "Künftig werden alle Twitter-Handles, die sich als Imitatoren ausgeben, ohne eindeutig als 'Parodie' zu kennzeichnen, dauerhaft gesperrt", verkündete Musk in einem Tweet. Ein Tag nachdem die Komikerin gesperrt wurde, antwortete sie auf den Tweet: "Ich bin zurück aus dem Grab, um zu sagen... #FreeKathy #TipIt."

"Ich entschuldige mich im Voraus für all die Kommentare, die du lesen musst, wie hässlich ich bin, und sie werden dich wahrscheinlich auch da reinwerfen. Oh, übrigens, das ist KG. Ich twittere vom Account meiner toten Mutter", fügte sie hinzu. Ein Twitter-User wies darauf hin, dass Griffin wegen der Nachahmung von Musk suspendiert wurde und nun das Gleiche mit ihrer Mutter mache. "Meine wunderbare Mutter hatte einen Account, den ich für sie geführt habe. Sie ist verstorben, aber ich habe den Account immer behalten", konterte sich die Komikerin daraufhin.

Elon Musk nahm die Situation mit Humor und antwortete: "Eigentlich wurde sie suspendiert, weil sie sich als Komikerin ausgegeben hat." Auch das lies Griffin nicht auf sich sitzen: "Ich meine... du hast den Witz geklaut, du A****loch. Die Leute posten diesen Witz schon seit Stunden, du Schreiberling. Bitte leite diese Firma besser. Sie hat mal etwas bedeutet."

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended