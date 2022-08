Bei der Verleihung der MTV VMAs überraschte Schauspieler Johnny Depp die Zuschauenden mit einem Kurz-Auftritt und schwebte als Astronaut auf die Bühne.

Zum 39. Mal wurden am Sonntag die MTV Video Music Awards verliehen, bei der Veranstaltung in New Jersey feierte sich die Musikwelt mit einer großen Show. Neben musikalischen Live-Acts und emotionalen Dankesreden sorgte aber besonders ein Auftritt für Erstaunen.

Johnny Depp schwebte als Astronaut auf die Bühne, das Gesicht war digital in den Helm eines Raumanzugs projiziert worden. Es war der erste Auftritt seit dem Ende des aufsehenerregenden Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard im Juni. "Ich brauchte die Arbeit", sagte der Schauspieler. Selbstironisch fügte der 59-Jährige später hinzu: "Ich wollte euch wissen lassen, dass ich auch buchbar bin für Geburtstage, Bar Mitzwa, Bat Mitzwa, Hochzeiten oder was auch immer ihr braucht. Egal was, sagt es einfach."

Warum Depp bei den MTV VMAs aufgetreten ist, war vielen nicht klar, es wird allerdings als Teil seines Rehabilitationsversuchs gesehen, um wieder Fuß im Business zu fassen. Der Schauspieler hatte durch den jahrelangen Streit mit Amber Heard und deren Vorwürfe der häuslichen Gewalt zahlreiche Jobs verloren.