Hinter Jamie Foxx liegen schwere Monate: Im April musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden und zog sich lange aus der Öffentlichkeit zurück. Wie nahe ihm die letzten Wochen gingen, offenbarte er nun an seinem Geburtstag auf Instagram.

Im April zog sich Hollywood-Star Jamie Foxx überraschend aus der Öffentlichkeit zurück. Grund dafür waren "medizinische Komplikationen", weswegen er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Über die genauen Ursachen der Behandlung herrscht weiter Rätselraten. Doch inzwischen gibt der 56-Jährige immer mal wieder ein Lebenszeichen von sich - so wie nun an seinem Geburtstag. Denn da schlug er ernstere Töne an und zeigte sich emotional.

An seinem Ehrentag veröffentlichte er eine Bilderreihe mit verschiedenen Selfies von sich. Darunter schrieb der "Django Unchained"-Darsteller: "Dieser Geburtstag ist ein besonderer... Ich möchte damit beginnen, mich bei allen zu bedanken, die für mich gebetet haben, als es mir schlecht ging." Danach fügte er hinzu: "Ich habe jedes Gebet gebraucht."

Stars wie Jeremy Renner gratulieren Jamie Foxx zum Geburtstag

Foxx "habe es heute dank eurer Gebete geschafft. Ich betrachte euch alle als meine Familie, und danke an meine unmittelbare Familie und an alle, die dazu beigetragen haben, dass ich an diesem Tag feiern konnte". Der 56-Jährige beendete den Beitrag mit folgenden Worten: "Ich sende unsere ganze Freude an alle, denn wenn ich Geburtstag habe, ist es auch euer Geburtstag."

Unter dem Beitrag kommentierten zahlreiche Stars, wie Marvel-Star Jeremy Renner, der schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist ein Geschenk, und ich bin so froh, dass du eine Prüfung überstanden hast und gestärkt daraus hervorgegangen bist." Auch Scott Eastwood kommentierte ein einfaches "Alles Gute zum Geburtstag, Kumpel."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Jamie Foxx gegenüber seinen Fans emotional zeigt. Wenige Wochen, nachdem sein Krankenhausaufenthalt publik wurde, meldete er sich mit bewegenden Worten auf Instagram und bedankte sich für die Gebete. "Ich weiß all die Liebe zu schätzen! Ich fühle mich gesegnet."