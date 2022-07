Am 26. Juli wäre Hannelore Elsner 80 Jahre alt geworden. Auf Instagram gedenkt nun ihr Sohn, Dominik Elstner, der berühmten Schauspielerin.

Mehr als drei Jahre liegt der Tod von Hannelore Elsner nun schon zurück. Doch in den Erinnerungen ihres Sohnes lebt die deutsche Schauspieldiva weiter: "Ich denke jeden Tag an sie", offenbarte Dominik Elstner, der sich dem bürgerlichen Namen seiner Mutter gemäß mit "t" schreibt, in einem Interview mit der "Bild": "Meine Mutter ist meine Kraft, mein Stern." Das Interview fand anlässlich des 80. Geburtstags von Hannelore Elsner statt. Würde Elsner noch leben, würde sie ihren Ehrentag am 26. Juli sicher ausgiebig feiern: "Meine Mutter liebte das Leben und hatte keine Angst vor dem Alter", erzählte Dominik Elstner: "Im Gegenteil. Sie sagte stets: 'Ich will 120 Jahre und einen Tag alt werden - wer stirbt schon gern an seinem Geburtstag".

"Danke, dass ich Dein Sohn, dein Kind sein durfte"

Auf Instagram erinnert der 41-jährige Fotograf ebenfalls an seine berühmte Mutter. Zu einem Porträt Elsners schreibt er: "Happy Birthday Mama! Danke, dass ich Dein Sohn, dein Kind sein durfte und deine wundervolle Art erleben konnte! Feiere schön, egal wo du grade bist und bringe den Himmel zum Leuchten! Ich liebe dich, für immer und ewig!" Unter dem Post häufen sich Glückwünsche von Fans und Bewunderern: "Happy Birthday auch von mir", kommentierte der Schauspieler Sebastian Schwarz. "Ich habe sie sehr verehrt", schreibt eine Nutzerin.

Sohn von Dieter Wedel

In seiner Instagram-Story teilte Elstner ein weiteres Foto seiner Mutter, zu welchem der Song "Happy Birthday" von Stevie Wonder zu hören ist. Am Montag postete Elstner zudem ein Foto, welches seine Mutter und ihn beim Tretboot fahren zeigt.

Hannelore Elsner starb am 21. April 2019 in einer Münchner Klinik an einer Krebserkrankung. Auch seinen Vater, den Regisseur Dieter Wedel, hatte Dominik Elstner kürzlich verloren. Wedel starb am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg.