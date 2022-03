Es ist die Horrorsituation schlechthin beim "Bachelor": Im großen Finale muss der RTL-Rosenkavalier eine Frau, die Gefühle für ihn entwickelt hat, sich vielleicht sogar schon in ihn verliebt hat, vor den Kopf stoßen. "Dieser einen Frau jetzt das Herz zu brechen - das ist brutal!", fand auch Dominik, der davor ordentlich bibberte. Wie würde seine Zweitplatzierte wohl reagieren? Tränen? Vorwürfe? Eine Ohrfeige? Weit gefehlt! Bitte die Taschentücher wieder einpacken, denn so eine krasse Reaktion gab es wohl noch nie!

Ihre Zuneigung zu Dominik kannte keine Grenzen: "Es war Liebe auf den ersten Blick! Er ist mein Traummann! Er ist mein Deckel!", schwärmte Jana-Maria. "Und ich hoffe, dass es vielleicht ein Happy End gibt. Ich hab unsere Zukunft schon geplant!" Oha! Umso dramatischer dann der Moment, als der "Bachelor" - nach seinem obligatorischen, wie immer viel zu langen Monolog - gestehen musste: "Ich hab gemerkt, dass mein Herz sich für Anna entschieden hat und ich mich in Anna verliebt habe!"

Kollektives Luft-Anhalten vor dem Fernseher: Jetzt würde es sicher ein Donnerwetter geben, RTL zu einem Tal der Tränen werden. Doch ... Jana-Maria? Die blieb verhältnismäßig gefasst. Hakte mal kurz nach: "Und wieso hast du beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast?" - "Ich hab mich in dich verknallt. Aber meine Gefühle für Anna sind noch stärker. Es tut mir echt im Herzen weh!", antwortete ihr Dominik. Dann ergänzte er leicht irritiert: "Du stehst hier und grinst, ok?!" - "Was soll ich machen?", meinte Jana-Maria schulterzuckend. "Sehr schön war es mit dir. Danke für die Zeit und viel Glück mit Anna!" Tränen? Drama? Fehlanzeige!

Frauke irritiert: "Ist das so ein Verdrängungsprozess?"

Doch beim "großen Wiedersehen" mit Frauke Ludowig setzte die 29-Jährige dem Ganzen die Krone auf: "Ich hab schon gedacht, dass ich die Rose bekomme, weil er ja auch beim letzten Date gesagt hat, dass er sich verliebt hat!", gestand Jana-Maria der RTL-Moderatorin. "Aber es war jetzt nicht so schlimm für mich. Ich hab jetzt nicht geheult oder so. Ich war bisschen enttäuscht, aber nicht mal traurig! Ich hab mit dem Kapitel Dominik abgeschlossen. Irgendwie kann ich mich gar nicht richtig daran erinnern!"

Frauke Ludowig konnte kaum glauben, was sie da hörte, und versuchte sich als Hobby-Psychologin: "Ist das so ein Verdrängungsprozess, der irgendwann doch noch mal aufgearbeitet werden muss?" Immerhin gestand Jana-Maria nach der letzten Nacht der Rosen in der Limousine: "Ich fühl mich schon ein bisschen verarscht! Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich auf keinen Fall so viel preisgegeben von mir!"

Doch die Antwort der Wahl-Spanierin fiel ernüchternd aus: "Ich verlieb mich sehr schnell, aber ich entlieb mich auch schnell wieder!" Ungläubiges Staunen bei allen Damen im Studio, darunter auch Franzi, Nele und natürlich Anna. Der Hahn im Korb, "Bachelor" Dominik, fand schließlich die passenden Worte: "Wenn sie sich innerhalb von drei Tagen wieder entlieben kann, dann ist ja alles gut so!"

"Du gehst mir noch wenig auf den Sack!"

Da hatte Dominik wohl ein sehr glückliches Händchen. Und - oh Freude - die Turteltauben sind, auch wenn die Dreharbeiten schon ein paar Wochen her sind, immer noch zusammen und "sehr, sehr verliebt". Anna ist sogar samt Katze von Hamburg nach Frankfurt gezogen. Derzeit richten beide eine gemeinsame Wohnung dort ein.

"Es klappt sehr gut!", verriet die 33-Jährige. "Dafür, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen, gehst du mir noch wenig auf den Sack!" Ein schönes Kompliment. Und den Segen von Jana-Maria haben beide auch. Nachdem man sich nochmal gemeinsam die schönsten Momente angesehen hatte, erklärte die: "Ihr habt auch perfekt harmoniert. Ich hab mit euch mitgefühlt!"