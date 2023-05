In den vergangenen Wochen war die Sorge um Jamie Foxx groß: Jetzt postete der Schauspieler erstmals selbst auf Instagram, nachdem er vom "Back in Action"-Set wegen "medizinischer Komplikationen" ins Krankenhaus gebracht worden war.

Seit "Django Unchained"-Star Jamie Foxx vor knapp drei Wochen wegen "medizinischer Komplikationen" vom Filmset zu "Back in Action" in ein Krankenhaus in Georgia gebracht wurde, meldete er sich nun erstmals selbst zu Wort: "Ich weiß all die Liebe zu schätzen! Ich fühle mich gesegnet", schrieb der 55-Jährige auf seinem Instagram-Account. Details über seinen Zustand gab er jedoch nicht preis. In der Kommentarspalte meldeten sich zahlreiche Prominente um Jeremy Renner, Uzo Aduba und Courteney Cox, die Foxx mittels Grußbotschaften oder Herz-Emojis Kraft übermittelten.

"Zum Glück ist er durch schnelle Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung", hatte seine Tochter Corinne Foxx bereits kurz nach dem Vorfall auf Social Media Entwarnung gegeben. Der Hollywoodstar sei in guten Händen, müsse sich aber noch einigen ärztlichen Tests unterziehen.

Dass sein enges Umfeld vermehrt dazu aufruft, für den oscarprämierten Hollywood-Star zu beten, sorgte bei seinen Fans indes für Beunruhigung. Ein Post des Musikers Charles Alstons Post vom 1. Mai, auf dem zum Gebet gefaltete Hände vor schwarzem Hintergrund zu sehen sind, wirkt mit den kurzen Worten "Betet für Foxx" etwas düster. Foxx enger Freund schreibt weiter: "Ich brauche euch alle, um unseren Bruder, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen, Gedanken und Gebeten zu halten! Wir brauchen dich zurück, Bruder." Auch Foxx' Filmpartnerin Kerry Washington bete seit seiner Einlieferung für die Genesung ihres Kollegen und "Film-Ehemannes", wie sie online schrieb.

Ganz Hollywood wünscht gute Besserung

"Ich weiß, dass er das weiß, und ich weiß, dass er das spürt, denn es gab einen Aufschrei und eine Welle der Begeisterung für ihn, und ich kann nur hoffen, dass das so weitergeht", freute sich Foxx' Freund Kevin Hart am Dienstag in einer Ausgabe des "Impaulsive"-Podcasts über all die Genesungswünsche, wie das "People"-Magazin berichtet. Er kenne zwar auch keine Details, wisse aber, dass es viele Fortschritte gebe. Der Jumanji-Star schicke seine "Liebe, Synergie, Energie" an Foxx, da er "gebraucht" werde.

Comedian Nick Cannon schickte "Worte der Bestärkung" an seinen "großen Bruder". Seit Mittwoch ist klar, dass Cannon vorerst für Foxx als Host der TV-Spielshow "Beat Shazam" einspringen wird. Auch Tochter Corinne erhält Unterstützung: Kelly Osbourne vertritt die DJane. Somit kann sich das Vater-Tochter-Gespann weiter auf Foxx' Genesung konzentrieren. Die Dreharbeiten zu "Back in Action" werden mit einem Body-Double fortgesetzt.