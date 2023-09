Am Donnerstagmorgen veröffentlichte das Magazin "Rolling Stone" einen Beitrag, in dem Mitarbeiter der "Tonight Show" von Jimmy Fallon über ein "toxisches" Umfeld am Arbeitsplatz sprachen. Nun soll sich der US-Moderator entschuldigt haben.

Moderator Jimmy Fallon ist nicht nur durch seine "Tonight Show" bekannt, sondern auch für seine lustige und charmante Art. Doch die jüngsten Vorwürfe rücken den 48-Jährigen nun in ein anderes Licht: Laut einem Beitrag, den das Magazin "Rolling Stone" am Donnerstagmorgen veröffentlichte, sei die Sendung aufgrund von Fallons "unberechenbarem Verhalten" ein "toxischer Arbeitsplatz". Medienberichten zufolge sprach das Magazin mit zwei aktuellen und 14 ehemaligen Mitarbeitern. Nun soll sich Jimmy Fallon bei den Betroffenen entschuldigt haben. Wie "People" berichtete, sollen die Vorwürfe kurz nach der Veröffentlichung von dem Talkmaster selbst und Showrunner Chris Miller in einem Zoom-Call besprochen worden sein. Zwei Mitarbeiter verrieten gegenüber "Rolling Stone", dass Fallon gesagt habe, er habe nicht die Absicht, "diese Art von Atmosphäre für die Show zu schaffen". "Es ist peinlich und ich fühle mich so schlecht", soll er gesagt haben, "es tut mir leid, wenn ich Sie und Ihre Familie und Freunde in Verlegenheit gebracht habe... Ich fühle mich so schlecht, dass ich es Ihnen nicht einmal sagen kann." Zudem erklärten die Mitarbeiter, dass sich Fallons Entschuldigung "ziemlich ernst anfühlte". "Ich möchte, dass die Show Spaß macht" "Ich möchte, dass die Show Spaß macht, sie sollte jeden einschließen", soll der Moderator noch hinzugefügt haben, "es sollte die beste Show sein." Auch der Sender NBC meldete sich nach dem Artikel von "Rolling Stone" zu Wort und gab gegenüber "People" eine Stellungnahme ab. "Wir sind unglaublich stolz auf die 'Tonight Show', und ein respektvolles Arbeitsumfeld hat für uns höchste Priorität", erklärte der Sender. Weiter heißt es: "Wie immer ermutigen wir Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass sie ein Verhalten erlebt oder beobachtet haben, das nicht mit unseren Richtlinien übereinstimmt, ihre Bedenken zu melden, damit wir sie entsprechend behandeln können." Während einige Mitarbeiter "Rolling Stone" verrieten, sie hätten miterlebt, wie Fallon "Crew-Mitglieder anschnauzte, sich über die kleinsten Dinge ärgerte und Mitarbeiter aus Frustration beschimpfte und herabsetzte", wurde er von einem anderen Mitarbeiter im Interview mit "People" als "super kommunikativ" und "wirklich positiver Typ" beschrieben.