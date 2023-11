Sylvester Stallone gehört zu den größten Stars in Hollywood und kann auf eine glänzende Karriere zurückblicken. Doch im Podcast seine Töchter spricht er nun über eine schwierige Zeit in seinem Leben, in der er sich sogar als Vater schämte.

"Rocky", "Rambo", "The Expendables" - das sind nur wenige der Klassenschlager, in denen Sylvester Stallone mitspielte, seine Filmografie ist lang. Seit fast 50 Jahren gilt er als einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Aber auch die größten Stars müssen schwere Zeiten durchstehen: In einem Gespräch mit seinen Töchtern machte der 77-Jährige nun eine bewegende Beichte.

Das Magazin "People" berichtet über einen Auftritt Stallones in "Unwaxed", dem Podcast seiner Kinder Sophia und Sistine. Im Gespräch verriet er, dass es eine Zeit Anfang der 2000-er gab, in der er sich schämte, ihr Vater zu sein, weil er keine Arbeit finden konnte: "Ich fühlte mich so wertlos", so der Schauspieler, seine Töchter hätten damals nicht einmal gewusst, womit er seinen Lebensunterhalt verdiene.

Stallone über Arbeitslosigkeit: "Das Telefon hat nicht geklingelt"

Im Gespräch erinnerten sich die Töchter daran, dass ihr Vater in dieser Zeit "den ganzen Tag" Filme ansah. "Wenn die guten Zeiten vorbei sind, dann merkt man, wie wichtig die Familie ist", erklärte Stallone seinen Kindern, "Es war ziemlich schlimm. Und ich habe gemerkt, dass die Leute, die du für deine Freunde gehalten hast, nicht deine Freunde sind." Stallone dachte damals ernsthaft, dass seine Karriere vorbei sei: "Das Telefon hat nicht geklingelt".

Auch im November 2022 machte Stallone ein Geständnis. Gegenüber "The Hollywood Reporter" verriet er, dass er "manchmal" seine Karriere über seine Familie gestellt hatte. "Das ist ein tragischer Fehler, der nicht wieder passieren wird", erklärte der Hollywood-Star.