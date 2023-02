"Ich nahm an, ich würde nicht älter als 30 werden": In einem Interview blickte Jane Fonda auf die schlimmste Zeit in ihrem Leben zurück. Offen schilderte die Schauspielerin, wie schlimm sie über Jahre an Bulimie litt.

Zwei Oscars, sieben Golden Globe Awards, dazu zahlreiche weitere Ehrungen: Schauspielerin Jane Fonda ist eine der erfolgreichsten ihrer Zunft. Doch die mittlerweile 85-Jährige musste auch dunkle Zeiten überstehen, wie sie nun im US-Podcast "Call Her Daddy" schilderte. Zu Beginn ihrer erfolgreichen Karriere habe Fonda ein "geheimes Leben" geführt, verriet sie und habe mit einer "schrecklichen Sucht" zu kämpfen gehabt: Bulimie. "Ich war sehr, sehr unglücklich. Ich nahm an, ich würde nicht älter als 30 werden", berichtete der Hollywoodstar im Gespräch mit Moderator Alex Cooper. Weiter schilderte sie: "Ich habe mich kaum verabredet, weil ich unglücklich war und diese Essstörung hatte. Und dann habe ich auch noch Filme gemacht, die ich nicht besonders mochte." Schon bald sei jeder Aspekt ihres Lebens von dem Gedanken an die Essstörung bestimmt gewesen. "Es ist eine sehr einsame Sache. Und man ist süchtig. Wenn man etwas zu sich nimmt, will man es wieder loswerden", erinnerte sich Fonda an ihre Leidenszeit. Die Krankheit begleitete die Schauspielerin über Jahre, bis sie kurz vor ihrem 40. Geburtstag erkannte: "Wenn ich so weitermache, werde ich sterben." Es folgte ein "kalter Entzug", wie Fonda sagte. Damals sei die Krankheit noch ein Tabu gewesen: "Niemand sprach darüber!" Trotzdem schaffte es die Schauspielerin, die Essstörung zu überwinden: "Ein Großteil der Ursache war angstgetrieben, und Prozac [ein Medikament] half mir, mit der Angst umzugehen. Dann habe ich allmählich einfach damit aufgehört."