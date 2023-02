Ein strauchelnder Multimillionär und eine Gattin, die darüber nur kichern kann: Gibt es bei den "Geissens" (RTLZWEI) endgültig Verdacht auf eine Ehekrise? Nicht, wenn sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und das, was sie wirklich können: Immobilien-Shopping in Dubai.

Es ist Frühling in St. Tropez und damit "Saisonauftakt" sowie Zeit für Carmen und Robert Geiss, ihr Luxusdomizil und alles, was dazu gehört, von den Spuren eines langen mediterranen Winters zu befreien. So musste zunächst dringend der Parkplatz erweitert werden, damit sich der beeindruckende Fuhrpark so richtig entfalten kann. Aus einem orange übertünchten Geländewagen sollte außerdem wieder ein schwarzer werden - "da sieht man sich irgendwann total satt", gab Besitzer Robert iin der aktuellen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTLZWEI) zu bedenken.

Carmen selbst war dieser Aktionismus gar nicht so geheuer: "Klar ist das irgendwie Roberts Erfolgsrezept. Aber können wir irgendwann mal nicht einfach Urlaub machen?", seufzte sie mit wehmütigem Blick in Richtung ihres Koi-Teiches ("Hallo, ihr Süßen!"). Doch eine weitere Störung in der Optik trübte Roberts Blick: ein Wespennest an der Hausfassade. Erkannt, Gasmaske (Carmen: "Sowas bringt er immer aus Dubai mit") aufgesetzt, Helferbrigade aufgestellt, Teleskopstange ausgefahren und alles auf Angriff!

Doch der kehrte sich gleich ins Gegenteil: Die aufgescheuchten Nestbewohner nahmen Kurs auf Robert, der in plötzlicher Panik rückwärts fliehen wollte und dabei das Gleichgewicht verlor. Nach einer Schrecksekunde echauffierte er sich: "Wieso hat hier wieder mal keiner gekehrt? Total rutschig - ich glaub', ich spinn'!" Ihr Mann lag am Boden - und Carmen gestand prustend: "Ich kann nicht mehr. Ein bisschen Spaß muss sein!"

"Roooobert": Carmen maßregelt Ehemann in der Weinabteilung

Ihr Lebensmotto verwirklichte die deutlich am "Empty Nest Syndrome" leidende Unternehmerin und Mutter auf ihre ganz eigene Weise - beim Shoppen. Nachdem die Zahl der High Heels und Goldkettentaschen inzwischen unübersichtlich geworden ist, ging es zur Abwechslung um großformatige Artikel. In Begleitung ihres Mannes, wechselnder geschniegelter Makler ("Kannst du als Workout-Raum oder zum Chillen nutzen oder god knows what") und in ständiger Video-Livebegleitung der inzwischen ausgezogenen Töchter Shania und Davina spazierte sie auf Immobiliensuche durch die Wüstenmetropole, die sich auch aus dem 18. Stockwerk eines seelenlosen Luxus-Towers als erneut fragwürdig erwies.

Eines der drängendsten sozialen Themen in Dubai ist nämlich die Frage, aus welchen Quellen man seine Bar für die Rooftop-Party bestückt. Trotz einiger Lockerungen in puncto Alkoholsystem ist Hochprozentiges in dem muslimischen Staat immer noch nicht allgegenwärtig - dazu müssen genussbereite Menschen wie die Geissens im Feinkost-Tempel durch eine Art Sesam-Öffne-Dich ins Untergeschoss eintauchen. Dort allerdings wartete Exquisites, vom Riesling bis zum Pinot Grigio für 75 Dollar die Flasche.

So etwas unverkostet kaufen - nicht mit Robert! Schnell den Schraubverschluss aufgedreht, Pulle angesetzt und einen kräftigen Schluck genommen. "Rooobert", tönte es da entsetzt aus Carmens Richtung. "Na gut", zeigte sich der Wein-Connaisseur ertappt, nahm die angebrochene und heimlich zurück ins Regal gestellte Flasche wieder an sich und kaufte sie dann doch: "Sonst krieg ich hier Ärger." Nicht erfreulich war auch die generelle Preisentwicklung, auch beim Champagner für 1.800 Dollar: "Der kostet hier im Laden tatsächlich so viel wie bei uns in der Diskothek!"

"Dann ist dat Dingen gekauft"

Bei solchen Auffälligkeiten schien der Immobilienmarkt in Dubai noch vertretbar: "700 Quadratmeter, Panorama-Blick, schönes Sofa, moderne Küche" - da sind sechs Millionen Euro doch vertretbar. Zumal die Geschäftspraktiken hocheffektiv waren: "Ein Anruf, dann is dat Dingen gekauft, so läuft das hier", freute sich Robert.

Ein bisschen hielt er seine Gattin noch hin, denn Tochter Davina favorisierten ein anderes, eher poppiges Modell: "Hier will ich meinen 21. Geburtstag feiern." Geübt wurde erstmal mit reichlich Wein, Dry Aged Steak und Robert als Zeremonienmeister. Bei den Geissens bleibt also alles in Bewegung, denn wie lautete wiederum Roberts Lebensmotto: "Is' doch anstrengend, wenn man nur herumhängt."