Ende November erscheint die Doku-Serie "Jan Ullrich - Der Gejagte" bei Amazon Prime. Nun wurde der erste Teaser veröffentlicht - und bereits in diesem Video machte der ehemalige Radrennfahrer ein schockierendes Geständnis.

Als deutscher Radrennfahrer feierte Jan Ullrich große Erfolge: So gewann er unter anderem 1997 die Tour de France, die er zudem fünfmal als Zweiter beendete. Doch im Laufe seiner Karriere sorgte er auch für Negativ-Schlagzeilen, weil er in den Dopingskandal um den spanischen Sportmediziner Fuentes verwickelt war. Über diese Zeit spricht der 49-Jährige nun ausführlich in der vierteiligen Dokuserie "Jan Ullrich - Der Gejagte" (ab 28. November bei Amazon Prime). Doch nicht nur über diese dunkle Zeit scheint Ullrich in der Produktion zu sprechen, denn: Bereits im Teaser machte der gebürtige Rostocker ein großes Drogen-Geständnis.

"Ich hab' Kokain in Massen genommen", ist Ullrich in dem Video zu hören, "ich hab' Whisky wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus." 2018 erlebte Ullrich einen heftigen Drogen- und Alkoholabsturz, nur durch die Hilfe von seinen Freunden und seinem ehemaligen Gegner Lance Armstrong konnte er sich aus dem Loch kämpfen. Nach einem Rückfall 2021 gestand er: "Ich bin dem Tod mal wieder entronnen."

"Ich habe es geschafft, wieder ein stabiles Umfeld um mich zu bauen"

Danach war Schluss mit Drogen und Alkohol. Therapiestunden, Entzüge und die Rückkehr in ein normales Leben standen auf dem Programm. Gegenüber der "Sport Bild" erklärte er Ende 2022: "Ich habe es geschafft, wieder ein stabiles Umfeld um mich zu bauen. Das bringt mir unglaublich viel, das ist wie der Sport ein wichtiger Teil meiner Therapie. Ich habe auch mit Psychologen geredet, auch mal eine Hypnose versucht."

In der Dokureihe zeigt sich der 49-Jährige so privat und verletzlich wie noch nie. Neben seinem Drogenkonsum, Abstürzen und auch seinen Erfolgserlebnissen spricht Ullrich auch über den Dopingskandal. "Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch", erklärt er im Teaser, "für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu." Wie dem Teaser zu entnehmen, kommen auch der spanische Doping-Arzt Eufemanio Fuentes und Lance Armstrong zu Wort.

Mit seinen Fans blickt Ullrich in der Produktion auf die wichtigsten Stationen seiner Karriere zurück und gewährt Einblicke in die dunkelsten Kapitel seines Lebens. Im Interview mit "Sport Bild" verriet er, dass die Dreharbeiten "mega-emotional" waren. Ullrich: "Ich habe mir das zwar vorher versucht vorzustellen, aber das geht jetzt richtig tief rein. Ich habe die Jahre vorher nur eine Verdrängung gemacht, nun mache ich eine richtige Aufarbeitung. Da kommen Sachen hoch, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe."