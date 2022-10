Drei Staffeln lang verkörperte Anne Schäfer die Hauptkommissarin Sophia Mückeberg in der ZDF-Krimiserie "SOKO Köln". Sechs Jahre nach ihrem Ausstieg kehrt sie nun für einen kurzen Besuch zurück.

Sechs Jahre ist es her, dass Anne Schäfer die ZDF-Krimiserie "SOKO Köln" verließ: Hauptkommissarin Sophia Mückeberg (Anne Schäfer), die sie über drei Staffeln dargestellt hatte, quitterte nach dem plötzlichen Tod ihrer Kollegin Nina Jacobs (Christina Plate) in Staffel 14 den Dienst. Nun dürfen sich Kriminalkommissarin Vanessa Haas (Kerstin Landsmann) und ihr Team über ein kurzes Wiedersehen mit der ehemaligen Kollegin freuen. In der Episode "Die Verschworenen" (Dienstag, 1. November, 18 Uhr, ZDF, sowie vorab in der ZDFmediathek) führt ein gesellschaftlich aktuelles Thema sie beruflich wieder zusammen.

Der bekannte Verschwörungsideologe Lutz Kellermann (André Erlen) wurde erschlagen. Einer seiner Anhänger, Nico Gunz (Vincent Krüger), glaubt an eine Ermordung durch "das System". Die Aussage des Journalisten Kai Lennarz (Konstantin Bühler) weist aber in eine andere Richtung: Anja Dörnbrack, eine Mitarbeiterin des Toten, wollte aus der Szene aussteigen. Doch Kellermanns Anhänger setzten die Frau unter Druck, sodass sich diese schließlich das Leben nahm. Wollte jemand ihren Tod rächen? Als auf dem Rechner Kellermanns eine Spionagesoftware des Verfassungsschutzes gefunden wird, bittet Hauptkommissarin Helena Jung (Sonja Baum) Sophia Mückeberg um Hilfe, die inzwischen dort arbeitet - sehr zur Freude ihrer alten Kolleginnen und Kollegen.

"Das war ein kurzer Besuch"

"Ich hatte Lust, die Kollegen Pierre, Lukas und das Team der Network Movie zu sehen", sagt Anne Schäfer: "SOKO Köln' war nach dem Theater mein erstes langfristiges TV-Engagement und ich hatte damals eine lustige Zeit in Köln." Es habe Spaß gemacht, ihre alte Rolle noch einmal hervorzukramen. Eine dauerhafte Rückkehr plant sie derzeit aber nicht: "Das war ein kurzer Besuch", erklärt sie.

Seit ihrem Ausstieg aus "SOKO Köln" war die inzwischen 43-jährige Münchnerin immer wieder im Fernsehen, aber auch im Kino zu sehen: Seit 2017 verkörpert sie unter anderem die Kommissarin Fina Valent in der ARD-Krimireihe "Der Barcelona-Krimi". Außerdem ist sie derzeit in dem Filmdrama "Alle reden übers Wetter" von Annika Pinske (Regie und Drehbuch) im Kino zu sehen.