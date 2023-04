Ein Album, das mithilfe künstlicher Intelligenz produziert wurde? Daran wagte sich die britische Band Breezer und ließ eine KI-Version von Liam Gallagher den Gesang übernehmen. Der Oasis-Frontmann äußerte sich nun auf Social Media überraschend positiv zu dem außergewöhnlichen Projekt.

In einer Welt, in der es von Deepfakes und Chat-Algorithmen nur so wimmelt, hat sich die britische Band Breezer daran gemacht, ein Album mithilfe künstlicher Intelligenz zu produzieren. Die ungewöhnliche Idee der Musiker laut "NME": eine Platte kreieren, die wie eine moderne Version der erfolgreichen Britpop-Band Oasis klingt. Zum kürzlich viral gegangenen Album "AISIS" hat sich Oasis-Frontmann Liam Gallagher nun überraschend begeistert auf Twitter geäußert. Einem Follower antwortete er am Mittwoch in der Kommentarspalte: "Ich höre mich mega an."

Er meinte damit seinen KI-generierten Gesang, der mit den Original-Tracks von Breezer kombiniert wurde. Das Projekt habe ihn sehr beeindruckt und sei etwas "Besseres" als viele andere Veröffentlichungen. Nach nur einer Woche hat "AISIS" bereits zehntausende Fans begeistert und eine Online-Debatte ausgelöst.

Die Macher erklärten in den sozialen Medien, dass sie es satthätten, auf eine Reunion der 2009 aufgelösten Erfolgs-Band zu warten. Daher hätten sie es nun selbst in die Hand genommen, wie "NME" schreibt. "'AISIS' ist ein Alternative-Reality-Konzeptalbum, in der das Line-Up der Band von 1995 bis 1997 weiterhin Musik schreibt oder sich vielleicht Jahre später zusammenfindet, um ein Album zu schreiben, das den ersten drei Alben ähnelt", heißt es vonseiten der Band Breezer.

Liam Gallagher über seinen Bruder: "Er hat eine Menge Wiedergutmachung zu leisten"

Fans lobten das Album bislang überwiegend: "Ich bin seit 1994 ein großer Oasis-Fan, und das ist, als würde man in eine alternative Dimension eintreten - überwältigt - erstaunlich", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer Follower lobte das "erstaunliche Songwriting" und verglich das Projekt mit einer "modernen Version von 'Oasis'".

Eine mögliche Reunion von Oasis sei laut "NME" derweil weiter in der Schwebe. Voraussetzung dafür wäre ohnehin eine Versöhnung der permanent konkurrierenden Brüder Liam und Noel Gallagher. In den vergangenen Jahren hielten die beiden Musiker ihre Fanbase mit einem schier endlosen Hin und Her auf Trab. Während Noel seinen Bruder in einem Interview mit der französischen Zeitung "France" dafür kritisierte, sein Management nicht zu kontaktieren, um ein Wiedersehen zu ermöglichen, betonte Liam, dass es Noel sei, der der Marke "viel Schaden" zugefügt habe. "Er hat eine Menge Wiedergutmachung zu leisten, nicht nur für mich, sondern auch für euch, die Fans, die Leute, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind", schrieb Liam Gallagher auf Social Media.