Halbfinale beim "Bachelor" - und der quält und windet sich. "Wo bin ich hier gelandet?" Bei RTL. Augen auf bei der Berufswahl oder die längste Entscheidung der Welt ...

"Diese Rose geht an ..." Schweigen. Na? Ja, an wen denn nun? Dominik? Noch mehr hätte man die Halbfinal-Entscheidung bei der Nacht der Rosen nicht in die Länge ziehen können. Herr Stuckmann bekam den Namen der zweiten und damit letzten Finalistin partout nicht über die Lippen.

Nervös drehte der "Bachelor" sich immer wieder um, fast schon so, als wäre von irgendwo Hilfe zu erwarten. Unter dem Motto: Beamt mich doch einfach weg! "Wo bin ich hier gelandet?" und "Ach, du Scheiße!" stammelte er schließlich - statt des Namens, auf den doch alle so sehnsüchtig und angespannt warteten. "Ich kann es nicht wirklich!", gab er dann zu. Die "Qual der Wahl" ist eben nicht nur eine ausgelutschte Phrase.

"Ich habe Kopf und Bauchgefühl ausgeschaltet und mich nur auf mein Herz konzentriert!", fasste er kurz vor der Rosenvergabe noch zusammen. Sonst hätte er eine andere Entscheidung getroffen. Drei schöne Dreamdates lagen hinter ihm - doch wirklich schlauer ist er daraus nicht geworden. Da wäre etwa der Flug in einem Heißluftballon mit Nele. Und die erste gemeinsame Nacht in einer schicken Hotel-Suite.

"Sie sagt, sie sei Romantikerin. Davon habe ich noch nicht so viel gemerkt", beschwerte sich Dominik zu Beginn noch. Am nächsten Morgen sah das aber ganz anders aus: "Nele hat heute Nacht den Pfeil nicht ganz durch mein Herz geschossen, aber in die richtige Richtung. Wir haben einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht!", freute sich der "Bachelor". Unter anderem habe Nele ihm einen wunderschönen Liebesbrief gegeben. "Da sind schon viele Gefühle für Nele jetzt da." Verliebt sei er allerdings nicht. "Aber fehlt nicht mehr viel!"

Ein Gentleman schweigt und grinst

Weiter ging es mit der ebenfalls eher zurückhaltenden Anna. Doch dann der Satz: "Die Fassade bröckelt langsam!", gestand sie und meinte damit ihren Schutzschild. Dominik verstand und bedankte sich mit einem tollen Kompliment: "Du bist wirklich die Einzige, die es schafft, mein Herz höherschlagen zu lassen!" Dann ist doch eigentlich alles klar, oder?

Nach der gemeinsamen Nacht war Dominiks Grinsen noch breiter: Es sei eine "intensive Nacht mit superschönen Gesprächen, intensiven Umarmungen" gewesen - "und ja, was da halt dazugehört! Ein Gentleman schweigt und genießt, ok!?" Bei der sonst so unterkühlten Hamburgerin gab es sogar feuchte Augen: "Einfach schön, wenn man das Gefühl hat, dass man gesehen wird. Ich hatte das auch voll lange nicht!"

"Beängstigend schlimm verliebt!"

Bei Dreamdate Nummer drei hatte Dominik dann das Kontrastprogramm, denn Jana-Maria trägt ihr Herz bekanntlich auf der Zunge: "Ich bin schon bisschen verliebt!", platze es im Whirlpool aus ihr heraus. "Das hast du aber schön gesagt, wie aus der Kanone geschossen!", freute sich der "Bachelor". Wenn der wüsste! Denn gegenüber den RTL-Kameras offenbarte sie das tatsächliche Ausmaß ihrer Gefühle: "Ich bin voll verliebt, richtig, ganz schlimm, beängstigend schlimm verliebt! Ich genieße es so sehr, weil ich war schon so lange nicht mehr so verknallt!"

Dominik versuchte unterdessen, krampfhaft einen Haken an der 29-Jährigen zu finden: "Ich glaub, sie kann auch richtig auf die Kacke hauen!", prognostizierte er schließlich. "Streit mit ihr macht keinen Spaß! Ich glaub, die kann ausrasten! Ich will auch gar keinen Streit mit ihr, ich glaub, ich verlier!" Schließlich war das Dilemma aber komplett, der "Bachelor" gestand: "Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mich in Jana-Maria schon verknallt hab!"

"Ich bin ehrlich gesagt geschockt!"

Jetzt war guter Rat teuer. Da half auch Omas Glücksbringer in der Nacht der Rosen wenig. "Eine Frau verletzen zu müssen, darauf hab ich gar keinen Bock! Es ist so eine unangenehme Situation!" Doch er musste da durch: "Eine Frau wird gehen, eine Frau, für die ich Gefühle habe, eine Frau, an die ich mich sehr lange zurückerinnern werde." Die erste Rose ging an Anna. Dominik wurde immer verzweifelter: "Ich krieg gleich 'nen Herzinfarkt!" Wer steht noch im Finale: Nele oder Jana-Maria?

"Diese Rose geht an ..." - Jana-Maria! Was für eine schwere Geburt! Jetzt war es raus. Und Nele? "Ich bin ehrlich gesagt geschockt! Ich hab da null mit gerechnet!" Typisch Nele riss sie sich aber zusammen und gewährte Dominik ein abschließendes Gespräch unter vier Augen und etlichen Kameras: Er habe die ganze Nacht überlegt. "Am Ende des Tages hab ich auf mein Herz gehört, und es hat bei den anderen beiden etwas schneller und lauter geschlagen!"

Die kühle Blondine blieb gefasst: "Ich hoffe, du hast für dich die richtige Entscheidung getroffen." Ihr Fazit: "Klar bin ich traurig, aber ich will ja auch einen Mann, der mich möchte. Ich will ja niemanden zu seinem Glück zwingen." Eine kleine Spitze in Richtung "Bachelor" gab es dann doch noch: "Ich hab mich ja am Ende geöffnet", erklärte Nele, "angeblich zu spät!"