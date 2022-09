Für Demi Lovato bahnt sich der Abschied von der Bühne an. In mehreren mittlerweile gelöschten Instagram-Storys berichtete die Künstlerin von tiefgreifenden Problemen.

Derzeit ist Demi Lovato auf Tour, um die ihr achtes Studioalbum "Holy Fvck" zu bewerben. Wie mittlerweile gelöschte Instagram-Storys nahelegen, hat die Künstlerin jedoch mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zu einem Bild, das sie in ihrem Hotelzimmer knipste, schrieb Lovato: "Ich bin so f***ing krank, dass ich nicht aus dem Bett komme." Außerdem fügte sie hinzu: "Ich kann das nicht mehr machen. Diese nächste Tour wird meine letzte sein."

Obwohl Lovato selbst erst von der nächsten Tour als Abschluss sprach, gehen renommierte Musikmedien wie "Billboard" davon aus, dass sich die 30-Jährige schon mit der aktuell laufenden "Holy Fvck"-Konzertreihe von der Bühne zurückziehen wird.

"Ich habe fast keine Stimme mehr"

In einer aktuellen Instagram-Story, die Lovato vor ihrem jüngsten Konzert in Santiago in Chile veröffentlichte, übte sich die Sängerin in Durchhalteparolen: "Ich werde das heute für euch durchziehen" Außerdem beklagte sie: "Ich habe fast keine Stimme mehr, deswegen werde ich das Mikro heute oft zum Publikum halten. Bitte singt für mich." Noch muss Lovato aber Durchhaltevermögen mitbringen: 24 Auftritte stehen im Laufe der Tour noch an, die am 6. November im texanischen Irving endet.

Zu weltweitem Ruhm hatte es Lovato 2008 im zarten Alter von 16 Jahren gebracht. Als Mitchie Torres im Disney-Film "Camp Rock" begeisterte sie eine ganze Generation von Filmfans. Im selben Jahr erschien Lovatos Debütalbum, das prompt bis auf Platz zwei der US-Charts aufstieg. Seither folgten sieben weitere Top-Ten-Platten.

Zuletzt hatte Lovato Schlagzeilen geschrieben, als sie innerhalb eines Jahres mit gleich zwei Persönlichkeitswandel überraschte. Kürzlich kehrte sie zu den weiblichen Pronomen sie/ihr zurück. Für Aufsehen sorgte 2021 auch die schonungslos offene Doku-Serie "Demi Lovato: Dancing With The Devil". Darin werden die Drogenprobleme der Sängerin ebenso thematisiert wie Essstörungen und Alkoholabhängigkeit.