Die Datingshow "Princess Charming" geht im September in die dritte Staffel - und die neue Princess steht auch schon fest: Die 23-jährige Studentin Madleen Matthias stellt sich dem Liebesabenteuer auf RTL+.

Letztes Jahr suchte Hanna Sökeland in "Princess Charming" nach der großen Liebe und entschied sich im Finale für die Münchnerin Jessica Huber. Nun startet die dritte Staffel der Datingshow (ab Freitag, 1. September, RTL+), in der sich wieder eine Princess ins Liebesabenteuer in Thailand stürzt. Nun ist auch bekannt, welche Dame die Nachfolgerin von Hanna Sökeland wird: Madleen Matthias.

Die 23-Jährige kommt aus Weyhe bei Bremen und studiert in den Niederlanden. Nach ihrem Studium möchte sie mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community arbeiten. Doch vorher macht als neue "Princess Charming" einen Abstecher nach Thailand. "Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt", erklärte Matthias, "ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann".

"Haben mich quasi immer warmgehalten"

Die Studentin ist seit Dezember 2021 Single. "In der Vergangenheit wollten sich meine Partnerinnen und Partner nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten", verriet sie, "ich war dann auch schon mal die 'Schwester einer Freundin', wenn jemand fragte. Nun möchte sie eine Person an ihrer Seite wissen, die es ernst meint. "Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die 'Norm' ist, eher langweilig. Also warum nicht?"

Dieses Mal wartet eine besondere Überraschung auf die Singles. Getarnt als Produktionsmitarbeiterin schleicht sich die Studentin in den Flughafen Koh Samui, um einen ersten Blick auf die 17 Kandidatinnen zu werfen. Zudem werden im Laufe der Staffel drei Nachrückerinnen in die Villa einziehen.

Unter anderem sind eine ehemalige Bachelor-Lady dabei, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, und eine Single-Dame der ersten "Princess Charming"-Staffel. Die Namen der Teilnehmerinnen werden am Montag, 21. August, bekannt gegeben.