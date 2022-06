Am Sonntag war in vielen Ländern Vatertag, darunter auch in den USA. Ein Anlass für Kate Hudson, dem Partner ihrer Mutter Goldie Hawn, Kurt Russell, einen rührenden Beitrag auf Instagram zu widmen.

Er ist der Vater, den sie nie hatte: Seit 1983 ist Kurt Russell mit Goldie Hawn, der Mutter von Kate Hudson, zusammen und spielt seither im Leben der Schauspielerin eine große Rolle. Besonders in der Zeit, in der sich Kate Hudson von ihrem leiblichen Vater im Stich gelassen fühlte, habe Russell einen besonderen Platz in ihrem Leben eingenommen und eine schmerzliche Lücke gefüllt, beschrieb Hudson bereits in früheren Interviews ihr Verhältnis zu dem Schauspieler. Wie dankbar sie dem Partner ihrer Mutter dafür ist, machte sie nun in einem Instagram-Beitrag deutlich.

Am Sonntag wurde in vielen Ländern der Vatertag gefeiert, darunter auch in den USA. Diesen Anlass nutzte Kate Hudson, um Kurt Russell einen rührenden Beitrag zu widmen. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Bild, worauf ein junger Kurt Russell und Kate Hudson als junges Mädchen zu sehen sind. Unter dem Beitrag schrieb sie rührende Zeilen an den Schauspieler: "Lustig, abenteuerlustig, leidenschaftlich, entschlossen, ehrlich, hingebungsvoll, ein toller Vater und die beste Frisur in Los Angeles! Wir Glücklichen! Ich liebe dich, Pa! Alles Gute zum Vatertag."

Rührende Antwort von Kurt Russell

Genauso rührend war auch die Antwort des Schauspielers. Unter dem Bild kommentierte Goldie Hawn folgende Zeilen: "Schatz, ich habe das Daddy gezeigt. Hier ist seine Nachricht ...'Birdie, Mami hat mir gerade dieses Bild gezeigt, dieses perfekte Vatertagsgeschenk. Ich habe es noch nie gesehen. Wow ... es ist ein Killer. Viel Wasser unter der Brücke ... es ist irgendwie schwer, es zu anzuschauen, weil das ganze Wasser irgendwie in meine Augen gelangt ist ... danke, dass du mich zum glücklichsten Vater der Welt gemacht hast, Schatz. Ich liebe dich, Pa.'"

Kurt Russell und Goldie Hawn sind seit knapp 40 Jahren ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn, Wyatt Russell. Oliver und Kate Hudson stammen aus Hawsons Ehe mit Bill Hudson.