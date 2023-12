Derzeit ist Mark Wahlberg in der Actionkomödie "The Family Plan" (Apple TV+) als Vorzeige-Familienvater zu sehen. Auch privat steht Familie für den Schauspieler an vorderster Stelle - besonders an Weihnachten, wie Wahlberg nun in einem Interview verriet.

Wie er in vergangenen Interviews immer wieder betonte, hat die Familie für Mark Wahlberg schon immer einen besonderen Stellenwert. Umso leichter fiel dem Schauspieler aktuell seine Rolle als Familienvater in der Action-Komödie "The Family Plan" (Apple TV+), in der Wahlberg als ehemaliger Auftragskiller versucht, trotz aller Widrigkeiten seine Familie zusammenzuhalten. Auch privat liegt dem Schauspieler viel daran, mit seinen Kindern und seiner Frau eine Einheit zu bilden. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet Mark Wahlberg nun, auf welche wiederkehrenden Weihnachtstraditionen er besonders viel Wert legt. "Wir machen jedes Jahr Urlaub. Und natürlich kommt die ganze Familie zusammen. Meine Frau liebt die Feiertage besonders. Deshalb versuchen wir immer, es so schön und besinnlich wie möglich zu machen", erklärt der 52-Jährige. Neben dem gemeinsamen Urlaub mit der ganzen Familie stehen bei den Wahlbergs an Weihnachten vor allem Essen, Filme und gemeinsame Spiele auf dem Programm. Weihnachten im Hause Wahlberg: "Beim Essen sind wir alle Feuer und Flamme" "Ich koche nicht und ich singe auch nicht, aber beim Essen sind wir alle Feuer und Flamme", verrät der Hollywood-Schauspieler lachend. Besonders jetzt, da seine Kinder älter sind, genieße er es, wenn sich alle über die Feiertage zusammenfinden: "Ich habe eine Tochter, die aufs College geht, ich habe zwei Teenager-Jungs und eine jüngere Tochter. Umso schöner ist es dann, wenn wir alle zusammen Spiele spielen und Filmabende machen." Die konkrete Planung der Feiertage überlasse er aber meist seiner Frau. "Wir gehen auch in die Kirche. Ich würde gerne sagen, dass das meine Idee ist, aber das kommt alles von meiner Frau. Ich liebe es", sagt Wahlberg, der seit 2009 mit dem Model Rhea Durham verheiratet ist: "Ich versuche derweil immer, der beste Vater und der beste Ehemann zu sein, der ich sein kann."