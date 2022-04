Ihr Optimismus ist bemerkenswert: Nachdem sich Sonya Kraus einen aggressiven Tumor aus der Brust entfernen ließ, unterzieht sie sich jetzt einer Chemotherapie. Trotz einer Kühl-Kappe, welche das eigene Haar teilweise erhalten soll, verliert sie als Folge der Therapie ihre langen blonden Haare. In einem Instagram-Post erklärt die 48-Jährige nun aber, dass sie dennoch auf ihre blonde Mähne angesprochen werde. "Was hier so toll aussieht, wie meine eigenen Haare - schön frisiert - ist eine Perücke", verrät Sonya Kraus. Die Moderatorin sieht wie gewohnt das Positive und outet sich als großer Fan der künstlichen Haare.

"Mein eigenes Haar ist runter auf 20 Prozent und sieht ziemlich traurig aus", bekennt die 48-Jährige. "Aber ich liebe, liebe, liebe Perücken." Einerseits richtet sie sich an Menschen, die selbst eine Chemotherapie über sich ergehen lassen müssen: "Ich möchte euch damit Mut machen", lacht sie in die Kamera. Aber Perücken seien auch toll für Leute, die einfach Lust auf Veränderung hätten: "Es macht wirklich Spaß und ich habe das umarmt."

"Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen"

Was den Ausfall der eigenen Haare angeht, nimmt es die Moderatorin betont gelassen: "Es juckt mich gar nicht." Wie zum Beweis zieht sie ihre Perücke ab und präsentiert neben mehreren Perücken-Designs auch ihren Kopf im Original. "Hier oben wird es langsam wirklich kahl", kommentiert Kraus. "Aber was soll's: Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen." Schließlich würde das Haar auch wieder wachsen. Und in der Zwischenzeit sei sie die "Weltrekordlerin im Styling". In nur 20 Sekunden sei sie fertig, sonst würde das manchmal eine Stunde dauern.

In der Caption ihres Beitrags fasst sie zusammen: "Perücken sind toll. Cher, Benoncé, Sophia Loren und so viele andere Stars machen es vor." Ihre Botschaft bringt sie folgendermaßen auf den Punkt: "Alles ist machbar!"