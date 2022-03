In der neuen Sendung "Prominent und Pflegekraft" auf RTLZWEI tauchen sechs deutsche Prominente in den Arbeitsalltag eines Altenheims ein: Werden sie die Herausforderungen als Pflegeaushilfskräfte meistern?

Der Alltag von Pflegekräften ist hart. Das galt schon vor Corona, doch die Pandemie spitzte die Lage in Altenheimen weiter zu: Weil insbesondere alte Menschen Gefahr liefen, an den Folgen des Virus zu sterben, bekamen sie oft monatelang keinen Besuch von Angehörigen. Pflegerinnen und Pfleger waren somit nicht nur für das körperliche Wohl der Menschen zuständig, sie waren gleichzeitig auch deren einzige Bezugspersonen. Wie sehr diese doppelte Belastung an körperlichen und psychischen Kräften zehrt, wollen sechs Prominente herausfinden: In der neuen Sendung "Prominent und Pflegekraft" schlüpfen sie deshalb in die Rolle von Aushilfskräften in der Pflege. RTLZWEI zeigt das Ergebnis am Dienstag, 22. März, und Dienstag, 29. März, jeweils um 20.15 Uhr. Sieben Tage vor Ausstrahlung sind die Folgen zudem auf RTL+ verfügbar.

Moderatorin Aleksandra Bechtel gerät bereits am ersten Arbeitstag an ihre Grenzen: In einem tränenreichen Statement berichtet sie von einer besonders berührenden Begegnung. Auch Influencerin Melissa Damilia hat großen Respekt vor dem Älterwerden. Bei ihrem Einsatz im ASB Casa Vital "An der Sulzach" freundet sie sich jedoch schnell mit einer Bewohnerin an.

Realitystar Calvin Kleinen ("Temptation Island") hingegen möchte gute Laune ins Heim in Schwalbach bringen: "Ich mach eine Party im Altenheim", verkündet er selbstsicher. Reality-Sternchen Kader Loth hadert mit ihrem Image als verwöhnte Prominente. Ex-Boxer Axel Schulz wiederum scheint seine Aufgabe deutlich zu unterschätzen. Als gelernte Krankenschwester kann immerhin Schauspielerin Janine Kunze auf ihre Erfahrungen zurückgreifen. Doch hilft ihr Know-how auch bei der Bewältigung emotionaler Belastungen? "Prominent und Pflegekraft" wird von Good Times produziert.