Vor wenigen Tagen wurde er 84 Jahre alt: Peter Kraus gehört jedoch noch lange nicht zum alten Eisen, was er derzeit auch wieder auf der Bühne beweist - und mit einem witzigen Foto, das er auf Facebook veröffentlicht hat.

Rock'n'Roll hält nicht nur jung, und Alter schützt vor Torheit nicht: Dass in solch steilen Thesen mindestens ein Funke Wahrheit steckt, hat "Sugar Baby"-Star Peter Kraus gerade wieder eindrucksvoll bewiesen. Die lebende Musiklegende - gerade unter dem Titel "Peter Kraus - Meine Hits - Meine Idole" wieder einmal auf ausgedehnter Konzertreise - hat am Montagnachmittag auf Facebook ein Foto gepostet, das die Fans in Verzückung versetzt: Kraus, der am 18. März immerhin sein 84. Lebensjahr vollendete, ist auf dem Bild in einem blubbernden Pool zu sehen - mit Wollmütze, Sonnenbrille und dicker Havanna im Mundwinkel. Daneben stehen ein Glas Rotwein und ein paar schicke rote Damenpumps. Oh la la!

Dass der Mann dem Schalk im Nacken hat, beweist sein kurzer Begleittext. "Hallo Ihr Lieben", schreibt der Künstler. "Ich hatte Geburtstag, den 84sten, was soll's! Die Zahl spielt keine Rolle, ich fühle mich fit und zufrieden!"

"Könnt Euch Eure eigenen Gedanken dazu machen"

Er bedanke sich "bei allen, die mir Glückwünsche zukommen ließen, oder es wollten und mich nicht erreichten", so Kraus weiter. "Es gab natürlich eine kleine Feier! Das Foto haben wir für Euch gemacht - ich nenne es 'Lebensfreude"! - Und bevor er sich mit "Euer Peter" von seinen Fans verabschiedete, schoss er noch die Gebrauchsanleitung zu diesem Post hinterher: "Ihr könnt Euch Eure eigenen Gedanken dazu machen?!"