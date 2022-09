Idris Elba hat sich in den letzten Jahren einen großen Namen als Schauspieler gemacht und kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nun erreicht er einen weiteren, für sich besonderen, Meilenstein: Seinen 50. Geburtstag.

Ob als muskulöser Action-Held oder smarter Detektiv: Schauspielstar Idris Elba ist vielfältig und kann in keine Schublade gesteckt werden. Alleine für seine Performance in der Thriller-Serie "Luther" räumte der gebürtige Brite unzählige Awards ab, darunter auch einen Golden Globe und Critics' Choice Award als Bester Hauptdarsteller. Jetzt brilliert der Leinwand-Star, der bereits dreimal verheiratet war und zuletzt 2019 seiner großen Liebe Sabrina das Jawort gab, in dem packenden Thriller "Beast" (seit 25. August im Kino), in dem er für das Wohl seiner Töchter in Südafrika sogar gegen einen Löwen kämpft.

Für diese Rolle musste Idris Elba ganz schön hart trainieren, wie er jetzt in einem Gespräch mit der der Nachrichtenagentur teleschau verriet: "Jeder Schritt, jeder Sprung, jeder Fall musste sitzen. Dafür habe ich Tag und Nacht trainiert - und das wochenlang. Am Set war ich dann mit einem Geschirr um meinen Körper, Prothesen und jeder Menge Blut ausgestattet. Das war ein harter Job, aber er hat mich fit gehalten - zumindest mental."

"Ich bin glücklich"

Wenn er nicht für den nächsten Action-Epos im Fitnessstudio ist, wird Idris Elba von seinen beiden Kids Isan und Winston auf Trab gehalten. Sie sind für den Hollywoodstar das größte Geschenk - auch im Hinblick auf seinen 50. Geburtstag, den er am 6. September feiert. Der in London geborene Schauspieler verriet aktuell mit schüchternem Lächeln, was er sich zu seinem großen Meilenstein wünscht: "Ich persönlich bin nicht so der Party-Fan - zumindest nicht privat. Geschäftlich bin ich genug auf Partys unterwegs. Meine Frau würde gerne eine große Fete für mich schmeißen, aber für mich ist mein 50. Geburtstag ein großer Tag und ich bin froh, überhaupt dieses Alter erreichen zu dürfen. Genau deshalb möchte ich am 6. September lieber in mich gehen und dankbar dafür sein, an welchem Punkt ich mich gerade beruflich und privat befinde. Ich kann mit vollster Überzeugung sagen: Ich bin glücklich."

Ein großes Privileg! Idris Elba ergänzte gegenüber teleschau, dass er keine Angst vor der Zahl 50 hat - im Gegenteil: "Natürlich gibt es gewisse Dinge aus meiner Jugend, von denen ich jetzt noch nicht ganz loslassen kann. Aber ich glaube, dass es anderen 50-Jährigen ganz genau so geht."