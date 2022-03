Personalwechsel an der ZDF-Spitze: Dr. Norbert Himmler löst Dr. Thomas Bellut als Intendant ab. Zum Amtsantritt unterstrich Himmler die Bedeutung von unabhängigem Journalismus und warb für Zusammenhalt.

Beim ZDF beginnt eine neue Ära: Nach zehn Jahren unter der Intendanz von Dr. Thomas Bellut bekleidet ab sofort Dr. Norbert Himmler den wichtigsten Posten im Sender. Bellut verabschiedet sich nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand. Zum Amtsantritt sagte Himmler nun: "Ich trete mein Amt in einer schwierigen Zeit an. Gerade jetzt zeigt sich, was wichtig ist: unabhängiger Journalismus, freier Zugang zu Informationen, eine vorurteilsfreie, offene Meinungsbildung. Darauf gründet unser Auftrag."

Für die Zukunft strebe er an, den Zusammenhalt zu stärken, versicherte Himmler. Dazu sei eine tiefe und nachhaltige Verwurzelung des ZDF in der Gesellschaft nötig. "Ich stehe für ein ZDF, das die Menschen verbindet", zeigte sich der neue Intendant laut einer Mitteilung des Senders überzeugt. Seine Amtszeit läuft fünf Jahre.

Der studierte Germanist und Politikwissenschaftler Norbert Himmler arbeitet seit 1997 für das ZDF. Zunächst als Volontär in der Aktualität tätig, wechselte er 2002 in die Programmdirektion. Dort fungierte der 51-Jährige unter anderem als Leiter der Planungsredaktion und Hauptredaktion Spielfilm/ZDFneo. 2012 übernahm Himmler das Amt des Programmdirektors.