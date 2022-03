Es war ihr erster größerer Auftritt seit Jahren: Am Sonntag stand Helene Fischer bei einem Festival im Schweizer Ort Grindelwald auf der Bühne. Dabei trug sie nicht nur eine kleine Schleife in den ukrainischen Nationalfarben, auch die Bühne war in Blau und Gelb beleuchtet: "Ich möchte einfach ein Zeichen der Solidarität senden", erklärte sie dem Publikum: "In meiner akuten Situation nimmt mich das noch mehr mit. Ich bin wahnsinnig emotional gerade zurzeit, sehr nah am Wasser gebaut."

Die gebürtige Russin übte auch direkte Kritik an den Angriffen durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht und vor allem diesen einen Menschen. Ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat." Unter Applaus des Publikums rief sie zudem zu Spenden und Hilfsangeboten für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Anschließend sang sie den in diesen Tagen sehr populären Anti-Kriegssong "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen.

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in der sibirischen Stadt Krasnojarsk geboren. Im Alter von vier Jahren wanderte sie allerdings zusammen mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester nach Deutschland aus.