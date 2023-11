In der Erfolgsserie "Friends" spielten Courteney Cox und Matthew Perry das Traumpaar schlechthin. In einem rührenden Instagram-Beitrag verabschiedete sie sich von ihrem langjährigen Kollegen, der vor wenigen Wochen verstarb. Auch Matt LeBlanc nahm mit einem Post Abschied.

Der Schock sitzt immer noch tief: Ende Oktober wurde "Friends"-Star Matthew Perry tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden und wurde nur 54 Jahre alt. Lange hüllten sich der Hauptcast der Serie in Schweigen, bis sie sich mit einem gemeinsamen Statement bei ihren Fans meldeten. Nun widmete seine Kollegin Courteney Cox ihrem verstorbenen Freund einen bewegenden Beitrag auf Instagram.

In einem Video sind Cox und Perry als ihre Serienfiguren Monica Geller und Chandler Bing zu sehen. Die Charaktere wurden ein Paar und heirateten, ihr Liebesglück wurde zum Schluss mit zwei Kindern gekrönt. Die Szene zeigt den Anfang der Liebesgeschichte der Figuren. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty, und ich vermisse dich jeden Tag", schrieb die 59-Jährige unter den Clip, "wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne teilen würde. Doch hier ist einer meiner Lieblingsmomente."

Danach ging sie auf die abgebildete Szene ein. "Chandler und Monica sollten in London einen One-Night-Stand haben. Aber aufgrund der Reaktion des Publikums wurde daraus der Beginn ihrer Liebesgeschichte", schrieb sie. Cox: "In dieser Szene flüsterte er mir, bevor wir anfingen zu drehen, eine lustige Zeile zu, die ich sagen sollte. So etwas hat er oft gemacht. Er war lustig und nett."

Matt LeBlanc: "Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke"

Auch ein anderer "Friends"-Star nahm auf Instagram Abschied von Perry: Joey-Darsteller Matt LeBlanc. Er teilte eine Bilderreihe von sich und dem 54-Jährigen. "Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen. Niemals. Breite deine Flügel aus und fliege, Bruder, du bist endlich frei. Viel Liebe."

Dennoch ließ es sich LeBlanc nicht nehmen, sich einen Scherz zu erlauben. Denn er schrieb zum Schluss: "Und ich schätze, du behältst die 20 Mäuse, die du mir schuldest."