Aufgrund antisemitischer Aussagen strich die Produktionsfirma Spyglass Media Group die Schauspielerin Melissa Barrera aus dem "Scream 7"-Cast. Nun teilte die 33-Jährige ein ausführliches Statement auf Instagram - und verteidigte sich.

In den letzten Wochen äußerten sich zahlreiche Stars zum Krieg in Israel, darunter auch Schauspielerin Melissa Barrera. Doch für die 33-Jährige hatte dies berufliche Konsequenzen: Wegen antisemitischer Äußerungen distanzierte sich die Produktionsfirma Spyglass Media Group von der Schauspielerin und gab bekannt, dass sie nicht mehr in der "Scream"-Fortsetzung zu sehen sein wird. Nun meldete sich Barrera selbst zu Wort.

"Zuallererst verurteile ich Antisemitismus und Islamophobie. Ich verurteile Hass und Vorurteile jeglicher Art gegen jede Gruppe von Menschen", heißt es in einem Statement der Schauspielerin auf Instagram. "Als Latina und stolze Mexikanerin fühle ich die Verantwortung, eine Plattform zu haben, die mir das Privileg gibt, gehört zu werden, und deshalb habe ich versucht, sie zu nutzen."

Melissa Barrera: Jeder Mensch "verdient gleiche Menschenrechte"

Sie wolle ein Bewusstsein für Themen schärfen, "die mir wichtig sind, und denjenigen meine Stimme zu leihen, die in Not sind". Barrera fügte hinzu: "Jeder Mensch auf dieser Erde - unabhängig von Religion, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung oder sozioökonomischem Status - verdient gleiche Menschenrechte, Würde und natürlich Freiheit."

Außerdem betonte sich ihre Überzeugung, "dass kein Regierungsorgan über Kritik erhaben sein sollte". Barrera würde "Tag und Nacht" dafür beten, "dass es keine weiteren Toten gibt, dass es keine Gewalt mehr gibt und dass es ein friedliches Zusammenleben gibt." Des Weiteren kündigte die Mimin an: "Ich werde mich weiterhin für diejenigen einsetzen, die es am nötigsten haben."

"Scream 7" auch ohne Jenna Ortega

Mittels Instagram-Beiträgen, die Barrera in den letzten Wochen geteilt hatte, bezichtigte die 33-Jährige Israel des "Völkermords und der ethnischen Säuberung". Zusätzlich teilte sie einen Beitrag des Magazins "Jewish Currents", in dem der Autor Israel vorwirft, "den Holocaust zu verdrehen, um die israelische Waffenindustrie anzukurbeln".

Derweil ist Melissa Barrera nicht die einzige Darstellerin, die in "Scream 7" fehlen wird. Jenna Ortega - die in den letzten zwei Teilen eine Hauptrolle übernahm - wird ebenfalls nicht dabei sein. Grund dafür sind die Dreharbeiten der zweiten Staffel "Wednesday", wie "Entertainment Weekly" berichtete. Die 21-Jährige schaffe es zeitlich einfach nicht.