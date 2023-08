Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel dachte daran, in den Ruhestand zu gehen. Über seine Pläne sprach der 55-Jährige nun in einem neuen Podcast.

Jimmy Kimmel (55) lüftete am Mittwoch in der ersten Folge seines neuen Podcasts "Strike Force Five" ein Geheimnis: Er spielte demnach mit dem Gedanken, seine Karriere als Late-Night-Moderator an den Nagel zu hängen.